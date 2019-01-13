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Evde soba patladı; 2 kardeş yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 15:06 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Geçitli köyünde odun sobasında meydana gelen patlamada, biri ağır, 2 kardeş yaralandı.  Olay, dün saat 18.00 sıralarında kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyünde meydana geldi.

Evde soba patladı; 2 kardeş yaralı 

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Geçitli köyünde odun sobasında meydana gelen patlamada, biri ağır, 2 kardeş yaralandı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Geçitli köyünde meydana geldi. Nazmi Demiryent'e ait evde yanan odun sobasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Abdulhaluk (19) ve Resul Demiryent (12) kardeşler yaralandı. Yaralı kardeşler, ihbar üzerine köye sevk edilen ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kardeşlerden Resul Demiryent, önce Van'a, oradan da ambulans uçakla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Evde soba patladı; 2 kardeş yaralı Evde soba patladı; 2 kardeş yaralı Evde soba patladı; 2 kardeş yaralı Evde soba patladı; 2 kardeş yaralı

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