Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Ağırlık ile spor yapmak kasların daha fazla yük artışı ile daha etkin çalışmasını sağlayarak kilo vermeyi hızlandırıyor. Ayrıca ağırlıklar, kullanıldığı bölgedeki kasların gelişmesine de katkı sağlıyor. Hem güçlenmek hem daha hızlı kilo vermek için pek çok ağırlık seti seçeneği bulunuyor. Bu nedenle karar vermek zorlaşıyor. Merak etmeyin! Evde spor yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz birbirinden kaliteli dambıl, bar ve plaka gibi pek çok ürünü tek bir çatı altında topladık. Sizi, spor salonunda kullandığınız ekipmanlardan çok daha fazlasını bulacağınız listemizle baş başa bırakıyoruz.

1. Tüm kasları tam anlamıyla çalıştıracak: Ecgspor Z BAR Fitness Ağırlık Seti

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Toplamda 25 kg ağırlıkla çalışmak isteyenler için harika bir seçenekle karşınızdayız, Ecgspor Z BAR Fitness Ağırlık Seti! Z barlı ağırlık setinin içerisinde birçok farklı kiloda ağırlık plakası bulunuyor. Plakaların her biri, ikişer adet olarak sunuluyor. Sette; 5 kg ve 2,5 kg ağırlıklar olduğu gibi iki adet ağırlık barı ve çekme yayı da bulunuyor. Ürünün kaplaması, kaliteli ve kolay deforme olmayan materyallerden üretiliyor. Ağırlıklar, ürünün içinde bulunan beton dolgu sayesinde destekleniyor. Dış yapısında ise A+ kaliteye sahip plastik madde kullanılıyor. Setin içerisindeki her parça bir yıllık bir garanti kapsamında sunuluyor.

2. Tüm fitness faaliyetlerinizi ev konforunda ECG Multifonksiyonel Ağırlık Seti ile gerçekleştirin

En iyi ağırlık seti markası olarak beğeni kazanan ECG Multifonksiyonel Ağırlık Seti, plaka ve barlarıyla beraber toplam 22 kg ağırlığında ekipman sunuyor. Ürün, evlerde etkin ve konforlu bir fitness yapabilmek için oldukça ideal. Multifonksiyonel özellikli setin içerisinde bulunan ağırlık plakaları ve sıkıştırma yayları, farklı egzersizler yapmaya da imkân tanıyor. Ürünün en önemli özelliği, fonksiyonları sayesinde hem dambıl hem halter olarak kullanılabilmesi. Böylece birden çok spor aletinin işlevini yerine getirebiliyor. Ürün, krom kaplamalı demirden yapıldığı için ses ve akma gibi olumsuz durumlara da zemin hazırlamıyor.

3. Tüm set bir arada: REYO Aydın Sport Fitness Ağırlık Seti

Ağırlıkları verimli biçimde kullanabilmek ve kapsamlı bir set ile verimli antrenmanlar gerçekleştirmek isteyenler için özel olarak tasarlanan REYO Aydın Sport Fitness Ağırlık Seti içerisinde altı adet ağırlık plakası ve iki adet bar bulunuyor. Plakalardan dört tanesi 2,5 kg ağırlığa, iki tanesi ise 5 kg ağırlığa sahip. Barlar için toplamda altı adet sıkıştırma aparatı da yer alıyor. Kolayca kurulabilen ve kısa sürede etkisini hissettiren spor aletleri, 25 kilogram ağırlıkla çalışma imkânı da sunuyor. Ağırlıklar plakalarla eklenebiliyor ya da azaltılabiliyor. Dilerseniz başlangıç için bir haltere iki adet plaka yerleştirebilirsiniz.

4. Üst düzey antrenmanlar için geliştirilen: E-Life Dambıl & Halter Seti

E-Life Dambıl & Halter Seti, profesyonel düzeyde antrenman yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan! Toplam 10 adet plakası ve 3 adet barı bulunan setin toplam ağırlığı, 65 kilogram. İçerisindeki sıkıştırma aparatları sayesinde barlar, farklı ağırlıklara göre düzenlenebiliyor. Böylece antrenmanlar, daha verimli bir hâle geliyor. Metal profili paslanmaz özelliğe sahip olduğu için ürün, uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Set, toplamda 19 parçadan oluşuyor. Setin içindeki uzun bar, halter; kısa olan diğer iki bar ise dambıl şeklinde kullanılabiliyor.

5. 17 Parçalı kapsamlı set, tam 35 kilogram: E-Life Dambıl & Halter Seti

Kapsamlı bir ağırlık seti arıyorsanız E-Life Dambıl & Halter Seti, tam size göre! 35 kilo ve 17 parçadan oluşan profesyonel set oldukça sağlam ve kaliteli materyallere sahip. Dahası vücudun farklı birçok bölümünü çalıştırabilmek için gerekli tüm ağırlıkları içeriyor. Dörder adet 5 kg ve 2,5 kg ağırlığında plakalar içeren setin, aynı zamanda altı adet sıkıştırma yayı ve toplam üç adet barı bulunuyor. Barlar, ellerin kas ve kemik yapısına uygun olarak tasarlandığı için sporculara ekstra konfor sağlıyor. Her ortamda rahatlıkla kullanılabilen set, tam bir yıl boyunca garanti kapsamında sunuluyor.

6. Hafif tempolu çalışmalar için Ecgspor Fitness Ağırlık Seti

Ecgspor Fitness Ağırlık Seti, spora yeni başlayanlar için harika bir seçim olacak! Ürün, başlangıç seviyesi için oldukça uygun olmakla birlikte evlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. İçerisindeki dörtlü plaka seti sayesinde ağırlıkları kilonuza uygun olacak şekilde dilediğiniz gibi artırıp azaltabilirsiniz. Bar yapısı ise elde kolayca tutulabilen bar, dökülme yapmayan bir özelliğe de sahip. Toplamda 11 kg ağırlıkla çalışma fırsatı veren setin, içerisinde aynı zamanda iki adet sıkıştırma yayı da bulunuyor. Kaliteli plastikten üretilen ürünün içerisindeki parçalar, üstelik bir yıl boyunca garanti kapsamında bulunuyor. Krom kaplamalı parçalar ses de yapmıyor.

7. Evde kullanıma uygun: AVESSA Scucs Dambıl Set

Kullanışlı tasarımı ve dikkat çeken rengiyle AVESSA Scucs Dambıl Set, kullanıcılarına konfor sunuyor. Setin içerisinde 10 kilo ağırlığında 2 adet dambıl bulunuyor. Dambıl seti, spora başlangıç için en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Dahası otururken bile spor yapma avantajı sunuyor. Yetişkin kullanımına uygun dambılların tutma alanları, kullanım sırasında elden kaymaması için tırtıklı bir yapıya sahip. Dış kaplaması ve iç dolgusunun dayanıklı formu sayesinde kolayca deforme olmuyor ve uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle kol, bilek ve el kaslarını çalıştırmak isteyenler için en uygun setler arasında yer alıyor.

8. Olimpik bar sayesinde profesyonel bir deneyim: MaxTech Bench Olimpik Ağırlık Plakası

65 kg kapasitesi bulunan MaxTech Bench Olimpik Ağırlık Plakası, sporculara kapsamlı bir çalışma fırsatı sunuyor. Üstelik ağırlık seti, sehpalı olarak satılıyor. Antibakteriyel döşemeden üretilen fonksiyonel tasarımlı sehpa sayesinde tüm spor egzersizleri kolayca yapılabiliyor. Set içerisinde üç farklı ağırlıkta plaka, bir adet bar ve iki adet yay bulunuyor. Üründe ağırlıkları bara yerleştirebileceğiniz yuvarlak boşluklar bulunuyor. Etkili ve verimli bir antrenman fırsatı sunan seti, hem iç hem dış mekanlârda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sehpa avantajı sunan ürün pek çok kişi tarafından tercih edildiğinden tükenmeden inceleyin deriz.

9. Hem çantalı hem kolay taşınabilen HEPİTOP Çantalı Döküm Plaka Dambıl Seti

Çantalı ağırlık seti arayanların ilk tercihlerinden bir tanesi de HEPİTOP Çantalı Döküm Plaka Dambıl Seti. Siyah renkli ürün, toplam 50 kg ile çalışma fırsatı sunuyor. Ağırlık çantası parçaların hem düzenli durmasını hem uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Taşıma kolaylığı sağlayan çantanın; içerisinde 14 adet plaka, 6 adet vida ve 3 adet bar çubuğu bulunuyor. Plakalar ise 5, 2,5 ve 1,25 kilogram ağırlıklardan oluşuyor. Set içindeki ağırlıklar, farklı kilograma sahip olduğu spor egzersizlerinizi kolaydan zora doğru artırabilirsiniz. Ağırlıkları tek olarak ya da çift hâlinde pek çok farklı kombinasyonda rahatça kullanabilirsiniz.

10. Döküm kalitesiyle farkını ortaya koyuyor: ACDSPOR Dambıl Set

Döküm ağırlık seti arıyorsanız sizi profesyonel ACDSPOR Dambıl Set ile tanıştırmalıyız. 100 kg ağırlığındaki döküm set, %100 demirden yapıldığı için uzun yıllar sonra bile kırılma, dökülme ve akma gibi sorunlara sebep olmuyor. Setin içindeki uzun ve kısa barlar, farklı ağırlık kaldırma kapasitelerine sahip. Örneğin, kısa bara 50 kg kadar plaka yerleştirebilirken uzun bara ise 150 kg plaka takılabiliyor. Bu sayede ağırlıklar, kademe kademe azaltılıp artırılabiliyor. Ayrıca ürün, plastik plakalara kıyasla çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede çok kolay ve pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

11. Uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor: DELTA Özel Dizayn Fitness Seti

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Verimli ve etkili bir halter seti arıyor fakat bulamıyorsanız o hâlde DELTA Özel Dizayn Fitness Seti ile tanışmamış olmalısınız. Toplamda 26 kg ağırlığındaki siyah renkli set, kaliteli kaplamasıyla oldukça uzun ömürlü bir yapıya sahip. Set, 2 kg bar ile 24 kg ağırlığındaki plakalardan oluşuyor. Toplamda 12 adet plakası bulunan fitness setinin içinde sıkıştırma yayları da bulunuyor. Dambıl kullanımına uygun tasarlanan ürün, 45 cm uzunluğunda iki farklı barla çalışma imkânı sunuyor. Dahası yetişkinlerin kol ve bacak kaslarının etkili biçimde çalışmasını sağlayarak güçlenmesini destekliyor.