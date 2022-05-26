HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

25.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor, sağlıklı bir yaşam için hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alması gereken bir aktivite. İstatistiklere göre hareketsiz yaşam birçok hastalığın altyapısını hazırlıyor ve obeziteye yol açabiliyor. Sağlıklı bir yaşamın kapılarını açmak için de gerekli olan ilk anahtar, spor. Peki evde spor yapmak için kullanılan setler nasıl katkı sağlıyor? Özellikle ağırlıkla çalışmak zayıflamaya ne kadar yardımcı oluyor? Gelin, en iyi ağırlık seti çeşitlerini birlikte inceleyelim.

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Ağırlık ile spor yapmak kasların daha fazla yük artışı ile daha etkin çalışmasını sağlayarak kilo vermeyi hızlandırıyor. Ayrıca ağırlıklar, kullanıldığı bölgedeki kasların gelişmesine de katkı sağlıyor. Hem güçlenmek hem daha hızlı kilo vermek için pek çok ağırlık seti seçeneği bulunuyor. Bu nedenle karar vermek zorlaşıyor. Merak etmeyin! Evde spor yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz birbirinden kaliteli dambıl, bar ve plaka gibi pek çok ürünü tek bir çatı altında topladık. Sizi, spor salonunda kullandığınız ekipmanlardan çok daha fazlasını bulacağınız listemizle baş başa bırakıyoruz.

1. Tüm kasları tam anlamıyla çalıştıracak: Ecgspor Z BAR Fitness Ağırlık Seti

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Toplamda 25 kg ağırlıkla çalışmak isteyenler için harika bir seçenekle karşınızdayız, Ecgspor Z BAR Fitness Ağırlık Seti! Z barlı ağırlık setinin içerisinde birçok farklı kiloda ağırlık plakası bulunuyor. Plakaların her biri, ikişer adet olarak sunuluyor. Sette; 5 kg ve 2,5 kg ağırlıklar olduğu gibi iki adet ağırlık barı ve çekme yayı da bulunuyor. Ürünün kaplaması, kaliteli ve kolay deforme olmayan materyallerden üretiliyor. Ağırlıklar, ürünün içinde bulunan beton dolgu sayesinde destekleniyor. Dış yapısında ise A+ kaliteye sahip plastik madde kullanılıyor. Setin içerisindeki her parça bir yıllık bir garanti kapsamında sunuluyor.

Ürünü İncele

2. Tüm fitness faaliyetlerinizi ev konforunda ECG Multifonksiyonel Ağırlık Seti ile gerçekleştirin

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

En iyi ağırlık seti markası olarak beğeni kazanan ECG Multifonksiyonel Ağırlık Seti, plaka ve barlarıyla beraber toplam 22 kg ağırlığında ekipman sunuyor. Ürün, evlerde etkin ve konforlu bir fitness yapabilmek için oldukça ideal. Multifonksiyonel özellikli setin içerisinde bulunan ağırlık plakaları ve sıkıştırma yayları, farklı egzersizler yapmaya da imkân tanıyor. Ürünün en önemli özelliği, fonksiyonları sayesinde hem dambıl hem halter olarak kullanılabilmesi. Böylece birden çok spor aletinin işlevini yerine getirebiliyor. Ürün, krom kaplamalı demirden yapıldığı için ses ve akma gibi olumsuz durumlara da zemin hazırlamıyor.

Ürünü İncele

3. Tüm set bir arada: REYO Aydın Sport Fitness Ağırlık Seti

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Ağırlıkları verimli biçimde kullanabilmek ve kapsamlı bir set ile verimli antrenmanlar gerçekleştirmek isteyenler için özel olarak tasarlanan REYO Aydın Sport Fitness Ağırlık Seti içerisinde altı adet ağırlık plakası ve iki adet bar bulunuyor. Plakalardan dört tanesi 2,5 kg ağırlığa, iki tanesi ise 5 kg ağırlığa sahip. Barlar için toplamda altı adet sıkıştırma aparatı da yer alıyor. Kolayca kurulabilen ve kısa sürede etkisini hissettiren spor aletleri, 25 kilogram ağırlıkla çalışma imkânı da sunuyor. Ağırlıklar plakalarla eklenebiliyor ya da azaltılabiliyor. Dilerseniz başlangıç için bir haltere iki adet plaka yerleştirebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Üst düzey antrenmanlar için geliştirilen: E-Life Dambıl & Halter Seti

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

E-Life Dambıl & Halter Seti, profesyonel düzeyde antrenman yapmak isteyenler için biçilmiş kaftan! Toplam 10 adet plakası ve 3 adet barı bulunan setin toplam ağırlığı, 65 kilogram. İçerisindeki sıkıştırma aparatları sayesinde barlar, farklı ağırlıklara göre düzenlenebiliyor. Böylece antrenmanlar, daha verimli bir hâle geliyor. Metal profili paslanmaz özelliğe sahip olduğu için ürün, uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Set, toplamda 19 parçadan oluşuyor. Setin içindeki uzun bar, halter; kısa olan diğer iki bar ise dambıl şeklinde kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

5. 17 Parçalı kapsamlı set, tam 35 kilogram: E-Life Dambıl & Halter Seti

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Kapsamlı bir ağırlık seti arıyorsanız E-Life Dambıl & Halter Seti, tam size göre! 35 kilo ve 17 parçadan oluşan profesyonel set oldukça sağlam ve kaliteli materyallere sahip. Dahası vücudun farklı birçok bölümünü çalıştırabilmek için gerekli tüm ağırlıkları içeriyor. Dörder adet 5 kg ve 2,5 kg ağırlığında plakalar içeren setin, aynı zamanda altı adet sıkıştırma yayı ve toplam üç adet barı bulunuyor. Barlar, ellerin kas ve kemik yapısına uygun olarak tasarlandığı için sporculara ekstra konfor sağlıyor. Her ortamda rahatlıkla kullanılabilen set, tam bir yıl boyunca garanti kapsamında sunuluyor.

Ürünü İncele

6. Hafif tempolu çalışmalar için Ecgspor Fitness Ağırlık Seti

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Ecgspor Fitness Ağırlık Seti, spora yeni başlayanlar için harika bir seçim olacak! Ürün, başlangıç seviyesi için oldukça uygun olmakla birlikte evlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. İçerisindeki dörtlü plaka seti sayesinde ağırlıkları kilonuza uygun olacak şekilde dilediğiniz gibi artırıp azaltabilirsiniz. Bar yapısı ise elde kolayca tutulabilen bar, dökülme yapmayan bir özelliğe de sahip. Toplamda 11 kg ağırlıkla çalışma fırsatı veren setin, içerisinde aynı zamanda iki adet sıkıştırma yayı da bulunuyor. Kaliteli plastikten üretilen ürünün içerisindeki parçalar, üstelik bir yıl boyunca garanti kapsamında bulunuyor. Krom kaplamalı parçalar ses de yapmıyor.

Ürünü İncele

7. Evde kullanıma uygun: AVESSA Scucs Dambıl Set

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Kullanışlı tasarımı ve dikkat çeken rengiyle AVESSA Scucs Dambıl Set, kullanıcılarına konfor sunuyor. Setin içerisinde 10 kilo ağırlığında 2 adet dambıl bulunuyor. Dambıl seti, spora başlangıç için en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Dahası otururken bile spor yapma avantajı sunuyor. Yetişkin kullanımına uygun dambılların tutma alanları, kullanım sırasında elden kaymaması için tırtıklı bir yapıya sahip. Dış kaplaması ve iç dolgusunun dayanıklı formu sayesinde kolayca deforme olmuyor ve uzun yıllar boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle kol, bilek ve el kaslarını çalıştırmak isteyenler için en uygun setler arasında yer alıyor.

Ürünü İncele

8. Olimpik bar sayesinde profesyonel bir deneyim: MaxTech Bench Olimpik Ağırlık Plakası

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

65 kg kapasitesi bulunan MaxTech Bench Olimpik Ağırlık Plakası, sporculara kapsamlı bir çalışma fırsatı sunuyor. Üstelik ağırlık seti, sehpalı olarak satılıyor. Antibakteriyel döşemeden üretilen fonksiyonel tasarımlı sehpa sayesinde tüm spor egzersizleri kolayca yapılabiliyor. Set içerisinde üç farklı ağırlıkta plaka, bir adet bar ve iki adet yay bulunuyor. Üründe ağırlıkları bara yerleştirebileceğiniz yuvarlak boşluklar bulunuyor. Etkili ve verimli bir antrenman fırsatı sunan seti, hem iç hem dış mekanlârda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sehpa avantajı sunan ürün pek çok kişi tarafından tercih edildiğinden tükenmeden inceleyin deriz.

Ürünü İncele

9. Hem çantalı hem kolay taşınabilen HEPİTOP Çantalı Döküm Plaka Dambıl Seti

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Çantalı ağırlık seti arayanların ilk tercihlerinden bir tanesi de HEPİTOP Çantalı Döküm Plaka Dambıl Seti. Siyah renkli ürün, toplam 50 kg ile çalışma fırsatı sunuyor. Ağırlık çantası parçaların hem düzenli durmasını hem uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Taşıma kolaylığı sağlayan çantanın; içerisinde 14 adet plaka, 6 adet vida ve 3 adet bar çubuğu bulunuyor. Plakalar ise 5, 2,5 ve 1,25 kilogram ağırlıklardan oluşuyor. Set içindeki ağırlıklar, farklı kilograma sahip olduğu spor egzersizlerinizi kolaydan zora doğru artırabilirsiniz. Ağırlıkları tek olarak ya da çift hâlinde pek çok farklı kombinasyonda rahatça kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. Döküm kalitesiyle farkını ortaya koyuyor: ACDSPOR Dambıl Set

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Döküm ağırlık seti arıyorsanız sizi profesyonel ACDSPOR Dambıl Set ile tanıştırmalıyız. 100 kg ağırlığındaki döküm set, %100 demirden yapıldığı için uzun yıllar sonra bile kırılma, dökülme ve akma gibi sorunlara sebep olmuyor. Setin içindeki uzun ve kısa barlar, farklı ağırlık kaldırma kapasitelerine sahip. Örneğin, kısa bara 50 kg kadar plaka yerleştirebilirken uzun bara ise 150 kg plaka takılabiliyor. Bu sayede ağırlıklar, kademe kademe azaltılıp artırılabiliyor. Ayrıca ürün, plastik plakalara kıyasla çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede çok kolay ve pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

Ürünü İncele

11. Uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor: DELTA Özel Dizayn Fitness Seti

Evde spor yapmak isteyenler için en iyi ağırlık seti çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Verimli ve etkili bir halter seti arıyor fakat bulamıyorsanız o hâlde DELTA Özel Dizayn Fitness Seti ile tanışmamış olmalısınız. Toplamda 26 kg ağırlığındaki siyah renkli set, kaliteli kaplamasıyla oldukça uzun ömürlü bir yapıya sahip. Set, 2 kg bar ile 24 kg ağırlığındaki plakalardan oluşuyor. Toplamda 12 adet plakası bulunan fitness setinin içinde sıkıştırma yayları da bulunuyor. Dambıl kullanımına uygun tasarlanan ürün, 45 cm uzunluğunda iki farklı barla çalışma imkânı sunuyor. Dahası yetişkinlerin kol ve bacak kaslarının etkili biçimde çalışmasını sağlayarak güçlenmesini destekliyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce tadına baktı sonra çaldı: Ara sıra gelsin çayımızı da içsinÖnce tadına baktı sonra çaldı: Ara sıra gelsin çayımızı da içsin
Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!Bakan Kurum'dan yüksek kira açıklaması!
Gelen kurşunla yere böyle yığıldıGelen kurşunla yere böyle yığıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

İçinde bir sanat eseri gibi hissedeceğiniz tüm beğenileri toplayacağınız plaj elbisesi önerileri

İçinde bir sanat eseri gibi hissedeceğiniz tüm beğenileri toplayacağınız plaj elbisesi önerileri

Sporcular için şık ve terletmeyen en iyi sporcu sütyeni çeşitleri

Sporcular için şık ve terletmeyen en iyi sporcu sütyeni çeşitleri

Gözlük kullandığı için "güneş gözlüğü kullanamıyorum!" diyenlere şık numaralı güneş gözlüğü önerileri

Gözlük kullandığı için "güneş gözlüğü kullanamıyorum!" diyenlere şık numaralı güneş gözlüğü önerileri

Kardeşlerim dizisindeki tarzı çok konuşuldu!

Kardeşlerim dizisindeki tarzı çok konuşuldu!

Bulunduğu alanın havasını değiştiren spor ayakkabı rafları

Bulunduğu alanın havasını değiştiren spor ayakkabı rafları

Tümünü Gör
Bulunduğu alanın havasını değiştiren spor ayakkabı rafları

Bulunduğu alanın havasını değiştiren spor ayakkabı rafları

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Doğum gününde göz kamaştırdı! Giydiği elbiseye alternatif öneriler...

Doğum gününde göz kamaştırdı! Giydiği elbiseye alternatif öneriler...

Uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi bulaşık makinesi modelleri

Uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi bulaşık makinesi modelleri

Lavabonuzu ilk günkü hâle getirecek en iyi lavabo açıcı çeşitleri

Lavabonuzu ilk günkü hâle getirecek en iyi lavabo açıcı çeşitleri

Hem ekonomik hem akıllı... Fonksiyonel akıllı saat önerileri

Hem ekonomik hem akıllı... Fonksiyonel akıllı saat önerileri

Tümünü Gör
Hem ekonomik hem akıllı... Fonksiyonel akıllı saat önerileri

Hem ekonomik hem akıllı... Fonksiyonel akıllı saat önerileri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ekonomik ve yüksek performanslı tablet arayanlar için Samsung Galaxy Tab 8 incelemesi

Ekonomik ve yüksek performanslı tablet arayanlar için Samsung Galaxy Tab 8 incelemesi

Sporcular için sağlıklı ve şık en iyi spor taytları modelleri

Sporcular için sağlıklı ve şık en iyi spor taytları modelleri

Köpeğinizin temiz kalması için en iyi köpek şampuanı markaları

Köpeğinizin temiz kalması için en iyi köpek şampuanı markaları

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

İçinde bir sanat eseri gibi hissedeceğiniz tüm beğenileri toplayacağınız plaj elbisesi önerileri

İçinde bir sanat eseri gibi hissedeceğiniz tüm beğenileri toplayacağınız plaj elbisesi önerileri

Sporcular için şık ve terletmeyen en iyi sporcu sütyeni çeşitleri

Sporcular için şık ve terletmeyen en iyi sporcu sütyeni çeşitleri

Gözlük kullandığı için "güneş gözlüğü kullanamıyorum!" diyenlere şık numaralı güneş gözlüğü önerileri

Gözlük kullandığı için "güneş gözlüğü kullanamıyorum!" diyenlere şık numaralı güneş gözlüğü önerileri

Kardeşlerim dizisindeki tarzı çok konuşuldu!

Kardeşlerim dizisindeki tarzı çok konuşuldu!

Bulunduğu alanın havasını değiştiren spor ayakkabı rafları

Bulunduğu alanın havasını değiştiren spor ayakkabı rafları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İstanbul'da çilek hırsızlığı! Önce tadına baktı, sonra çaldı... 'Ara sıra gelsin çayımızı da içsin'

Önce tadına baktı sonra çaldı: Ara sıra gelsin çayımızı da içsin

Finans uzmanını hedefe koydular... 4 seferde milyonlarca lirasını dolandırdılar

Finans uzmanını hedefe koydular... 4 seferde milyonlarca lirasını dolandırdılar

5 gündür haber alınamıyordu... Barajda cesedi bulundu!

5 gündür haber alınamıyordu... Barajda cesedi bulundu!

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

Satın aldığı uyuşturucu limon tuzu çıktı, soluğu savcılıkta aldı!

Satın aldığı uyuşturucu limon tuzu çıktı, soluğu savcılıkta aldı!

Trafiği kilitledi cezadan da polisin sözlerinden de kaçamadı: Maşallah çok iyi yere park etmişsiniz

Cezadan da polisin sözlerinden de kaçamadı: Maşallah çok iyi yer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.