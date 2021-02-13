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Evde tamir etmek istediği motosiklet alevlere teslim oldu

13.02.2021 20:07 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir vatandaşın tamir etmeye çalıştığı motosikletin alevlere teslim olması neticesinde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi.Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Çınarlı Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir vatandaşın tamir etmeye çalıştığı motosikletin alevlere teslim olması neticesinde çıkan yangın evi kullanılmaz hale getirdi.

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Çınarlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katında bulunan evde, ismi öğrenilemeyen vatandaş arızalanan motosikletini tamir etmek istedi. Vatandaşın tamir etmeye çalıştığı motosiklet bir anda alevlere teslim oldu. Motosiklette çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken ev ve vatandaşın tamir etmek istediği motosiklet kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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