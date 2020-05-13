Evde tantuni tarifi: Tantuni nasıl yapılır?

Severek yediğimiz sokak lezzeti tantuni, damak çatlatan tadıyla porsiyon kontrolünü unutturacak! Tarifin orijinal tadını yakalamak sac kullanabilirsiniz. Sacınız yoksa yapacak bir şey yok elbette. Tarifimizi teflon tavada yapacağız. İftara özel tantuni tarifi geliyor, buyursunlar.

TANTUNİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 gram minik minik doğranmış dana eti

Bir adet kuru soğan

2 adet domates

Bir çay bardağı sıvı yağ

1/2 demet maydanoz

Bir su bardağı su

Sumak

Tuz

Toz biber

Lavaş

TANTUNİ NASIL YAPILIR?

Minik minik doğranmış etleri haşlayın.

Soğanları ince halkalar şeklinde doğrayın. Maydanozları da ince ince kıyın.

Bir kasenin içinde soğanları ve maydanozu harmanlayın.

İçine sumağı da ilave edin.

Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.

Haşlanan etleri süzün.

Tavaya sıvı yağı alın.

Yağ ısınınca içine etleri alıp kavurmaya başlayın.

Etleri bir iki tur çevirdikten sonra içine tuzunu ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra eti ocaktan alabilirsiniz.

Lavaşı açın.

İçine küp şeklinde doğradığınız domatesleri, sumaklı soğanı ve etin bir kısmını koyun.

Dürümü sıkıca sarın.

Üzerine limon sıkarak yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

