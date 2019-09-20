HABER

Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Mustafa Erdem Özkaya (37) birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı (62) çıkan tartışmada karnından bıçakladı.

Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Mustafa Erdem Özkaya (37) birlikte yaşadığı annesi Esin Özkaya'yı (62) çıkan tartışmada karnından bıçakladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Esin Özkaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olan Mustafa Erdem Özkaya, aynı evde yaşadığı annesi Esin Özkaya ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Erdem Özkaya, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını annesinin karnına sapladı. Esin Özkaya kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa Erdem Özkaya'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Esin Özkaya sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Esin Özkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Hastane morguna konulan Esin Özkaya'nın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Erdem Özkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Evde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüEvde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüEvde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüEvde tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
DEAŞ’ın "celladı" adliyeye sevk edildiDEAŞ’ın "celladı" adliyeye sevk edildi
Neşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip, otomobilin çarpması sonucu öldüNeşet Ertaş'ın kardeşi Ayşe Garip, otomobilin çarpması sonucu öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Mehmet Bayden öldürüldü!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

Oğlu boyunu aştı! 'Her yere Efe'yle gidiyorum'

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.