Evde tartıştığı karısını bıçakla yaraladı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde Süleyman D. (33), eşi Nurgül D. (23) ile evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman D'nin eşi Nurgül D'yi bıçaklayıp kaçtığı ileri sürüldü.

Yaralı Nurgül D, olay yerine çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, eşini bıçakladığı öne sürülen zanlı daha sonra polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

