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Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 22:39 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bir baba evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kazıkkarabekir Caddesi üzerine bulanan bir apartmanda ikamet eden S.B., evde bulundukları sırada oğlu Selçuk Baltacıoğlu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kastamonu’da bir baba evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kazıkkarabekir Caddesi üzerine bulanan bir apartmanda ikamet eden S.B., evde bulundukları sırada oğlu Selçuk Baltacıoğlu ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü. Bir süre sonra baba S.B., 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak ‘oğlunu öldürdüğü’ ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.

Olayın ardından cinayet şüphelisi baba S.B., Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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