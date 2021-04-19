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Evde tedavi gören koronavirüs hastaları dikkat! Uzmanlar uyarıyor

19.04.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde tedavi gören koronavirüs hastalarının filyasyon ekipleri tarafından kendilerine verilen birtakım ilaçları kullanmadığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "İlaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor. İlaçlarımızı mutlaka kullanalım" dedi.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Türkiye'de koronavirüs vakalarının artışı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Yurt genelindeki artışta büyükşehirlerin öne çıktığını belirten Prof. Dr. Çelen, şunları söyledi:

İLAÇLAR KULLANILMIYOR

"Covid pandemisinde son bir yılı geride bıraktık ve bu süreçte güncel duruma baktığımızda ülkemizde vaka sayılarında ciddi artışlar var. Özellikle ülkenin batı bölgelerinde ve büyükşehirlerde çok sayıda vaka artışı olduğunu bilmekteyiz. Vaka artışı var derken 'hastaneye yatan hasta sayılarında çok dramatik bir artış var' diyemeyiz, fakat vakaların büyük bir kısmı ‘evde filyasyon ekiplerinin getirdiği ilaçlarla tedavi oluyor’ diye biliyoruz. Buraya önemle dikkat çekmek istiyorum çünkü filyasyon ekipleri, evleri ziyaret edip Sağlık Bakanlığı'nın onaylayıp önerdiği antiviraller ve destek tedavisinde kullanılan birtakım ilaçları vermesine rağmen, sahadan aldığımız geri bildirimlerde aslında bu ilaçların çoğunlukla kullanılmadığı şeklinde bir durum söz konusu. Bugün dahi bir hastam beni arayıp 'hocam filyasyon ekipleri bana ilacı getirdi ama herhangi bir şikayetim yok, bu nedenle kullanmak istemiyorum' şeklinde bir yorumda bulundu. Demek ki toplumda böyle bir algı var."

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'İLAÇLARI MUTLAKA KULLANALIM'

Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, "İnsanlar antiviralleri kullanınca daha da kötüleşeceklerini sanıyorlar veya klinik bulgularının hafif olması nedeniyle çok da kullanmak istemiyorlar, şeklinde bir yorum çıkıyor ortaya. Halbuki zaten ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor, bunu vurgulamak istiyorum. Ve bu nedenle mutlaka Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ve filyasyon ekipleriyle evlere kadar getirilen ilaçları lütfen söylendiği şekilde, uygulanması gerektiği şekilde ve sürede kullanalım antivirallerimizi. Çünkü antivirallerin kullanımı, aslında hastalığın kötüye gidişini engellemektedir. Yanlış bir algı, 'sanki bu ilaçlar kullanılınca kötüye gidiş' gibi algılanmakta. Bu tamamen bilimselliğin dışında bir durum, bu nedenle antivirallerimizi, Sağlık Bakanlığı'nın filyasyon ekipleriyle yolladığı ilaçlarımızı mutlaka kullanalım" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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