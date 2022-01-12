HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evde Tek Başına filmindeki ev Airbnb'den tutulabilecek

Evde Tek Başına filmindeki ev Airbnb'den tutulabilecek

12.01.2022 03:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde Tek Başına, İngilizce adıyla 'Home Alone' filminin hayranları, Airbnb sitesinden filmdeki evi tutabilecek. Ancak sadece bir geceliğine.

Evde Tek Başına filmindeki ev Airbnb'den tutulabilecek

1990 yapımı 'Home Alone' ya da Türkçesiyle 'Evde Tek Başına' filmindeki ev, sadece bir gece için Airbnb uygulamasından tutulabilecek.

Airbnb, Chicago bölgesindeki evi 7 Aralık'ta web sitesindeki kiralık konutlar arasına alacak.

Macaulay Culkin'in başrolünü oynadığı, Noel döneminde evde yalnız kalan haşarı bir çocuğun hırsızlara karşı mücadelesini konu alan komedi filminin hayranları, o tarihten sonra evi tutmak için başvurabilecek.

Bir gece için ödemeleri gereken ücret ise yalnizca 25 dolar olacak.

Başvurusu kabul edilen misafir, 12 Aralık tarihinde evde kalabilecek, ancak dört kişiden fazla kalmaları mümkün olmayacak.

Zamanında gişe rekorları kıran ve hâlâ televizyonlarda sık sık gösterilen filmde Macaulay Culkin evin küçük oğlu Kevin McCallister'ı canlandırıyordu.

Airbnb'den evi tutup kiralayacak olanları Culkin'in ağabeyi Buzz rolündeki Devin Ratray karşılayacak.

Ratray, yayınlanan basın bildirisinde, "Beni pek de öyle hatırlamayabilirsiniz ama artık büyüdüm, evimi, hatta pizzamı bile sizlerle paylaşabilirim" ifadesini kullandı:

"Ama bu kez tarantulamı ortalıkta bırakmayın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Komşusunu sırtından bıçakladı! Pes dedirten nedenKomşusunu sırtından bıçakladı! Pes dedirten neden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.