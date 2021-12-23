Evde Tek Başına'nın oyuncusu Devin Ratray kız arkadaşını boğmaya çalıştı

Unutulmaz filmler arasında yer alan Evde Tek Başına serisinde canlandırdığı 'kötü abi' karakteriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki oyuncu Devin Ratray'in kız arkadaşıyla yaşadığı şiddetli bir tartışma sonucu 'aile içi şiddet' suçlamasıyla tutuklandığı ortaya çıktı.

"İŞTE BÖYLE ÖLÜRSÜN"

İddiaya göre Ratray, Oklahoma City'deki bir otelde kız arkadaşıyla gittikleri bir barda iki hayranına ücretsiz imza vermesinin ardından kız arkadaşını boğmaya çalıştı. Kız arkadaşının ifadesine göre Ratray, genç kadını önce yatağa itti, ardından ellerini ağzına ve boynuna götürerek boğmaya çalıştı. O esnada Ratray'in sevgilisine "İşte böyle ölürsün" dediği iddia edildi.

Ratray'in kendisini şiddetle yumrukladığını söyleyen genç kadın, uğradığı şiddet nedeniyle gözlerinin altında ve göğsünde morluklar oluştuğunu ve dudağında yarık şeklinde yaralanmaya maruz kaldığını söyledi.

Olayın ardından polise teslim olduğu belirtilen ünlü oyuncunun 25 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Ratray, kız arkadaşına saldırdığını yalanladı.

