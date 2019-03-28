Evde tek başına yaşayan yaşlı adam çıkan yangında can verdi

Afyonkarahisar’da ahşap bir evde çıkan yangında yaşlı adam yanarak can verdi.

Yangın Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Dereçine kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Abdil Özer isimli yaşlı bir adamın tek başına yaşadığı kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kısa sürede evin tamamını saran yangına Sultandağı ve Çay ilçeleri ile çevre beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, evde tek başına yaşayan Abdil Özer isimli yaşlı adamın yanarak can verdiği öğrenildi. Yangın sonrası kerpiç evin tamamen yıkıldığı bildirildi.



