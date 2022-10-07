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Evde tek başınaydı! 17 yaşındaki Büşra'nın acı sonu

07.10.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de meydana gelen kahreden olayda 17 yaşındaki Büşra yalnız bulunduğu dairede çıkan yangında dumandan etkilenip yaşamını yitirdi. Dedesine ait evde annesi ve kardeşiyle kaldığı öğrenilen ve yangın sırasında tek başına olan Büşra'nın cansız bedeni, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde tek başınaydı! 17 yaşındaki Büşra'nın acı sonu

Kocaeli Gebze'ye bağlı Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında, Kabataş ailesinin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü.

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YANGIN SIRASINDA TEK BAŞINAYDI

Eve giren ekipler, odada dumandan etkilenen Büşra Kabataş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Dedesine ait evde annesi ve kardeşiyle kaldığı öğrenilen ve yangın sırasında tek başına olan Büşra'nın cansız bedeni, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, evde incelemede bulunurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Kocaeli
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