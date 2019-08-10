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Evde üretip "Sarı Konak"ta satıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Kastamonu'da ev hanımları evde ürettikleri ürünleri, belediyenin Sarı Konak Kadın Kooperatifine kiraladığı tarihi konakta satışa sunuyor - Kooperatif Başkanı Mihriban Tüfekçi: - "Bizim amacımız evde yaptığı işi değerlendiremeyen hanımlara destek olmak" - Kooperatifte elbise ve takı malzemeleri satan Zerrin Nergiz: - "Evde boş oturulacağına herkes yapsın, herkes bir şeyler üretsin. Üretmek çok güzel bir şey"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da ev hanımlarının üretime katılması ve üretilen yöresel ürünlerin tek elde toplanabilmesi amacıyla kurulan Sarı Konak Kadın Kooperatifi, kadınların el emeklerini tarihi konakta tüketiciyle buluşturuyor.

Kastamonu Belediyesinin kooperatife tahsis ettiği sarı konağın giriş katında ev hanımları tarafından yapılan yöresel kıyafetler, danteller, takı malzemeleri, taş baskı gibi ürünlerin yanı sıra siyez buğdayı, pekmez, reçel, marmelat gibi yöresel yiyecekler de satışa sunuluyor.

Üreten ev hanımları, kooperatif sayesinde zorluk çekmeden ürünlerinin satışını yapabiliyor.

Sarı Konak Kooperatif Başkanı Mihriban Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konağın kendilerine belediye tarafından cüzi bir ücret karşılığında kiralandığını söyledi.

Konakta Kastamonu'nun yemeklerini de ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Tüfekçi, "Kastamonu kadını olarak Kastamonu'ya hizmet vermek istiyoruz.Yöresel ürünlerimizi canlandırmak istiyoruz. Bunların olacağına inanıyorum. Daha yeniyiz ama güzel işler yapıyoruz. Bundan sonrasında da daha güzel olacak inşallah." dedi.

Ev hanımlarının yaptıkları ürünleri kooperatife getirdiklerini ifade eden Tüfekçi, şöyle devam etti:

"Biz de buradan internet, sosyal medya vasıtasıyla ve gelen kişilere satış yapıyoruz. Hanımların ürettiği her şeyi alıyoruz. Bizim amacımız evde yaptığı işi değerlendiremeyen hanımlara destek olmak. Kooperatifin temel amacı bu. Kastamonu'daki kadının yöresel kalkınmadaki gücünü göstermek istiyoruz."

Kooperatifte elbise ve takı malzemelerini satan Zerrin Nergiz de "Bir şeyler yapıp fayda sağlamak çok güzel bir duygu, insana mutluluk veriyor. Evde boş oturulacağına herkes yapsın, herkes bir şeyler üretsin. Üretmek çok güzel bir şey." diye konuştu.

Konakta bal satan Elmas Akbal da "Ürettiğimiz balları getirip burada satma imkanımız oluyor. Daha önceden kendim satmaya çalışıyordum, şu an kooperatif vesilesiyle daha kolay satıyoruz." ifadelerini kullandı.

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KASTAMONU Mihriban Tüfekçi Sarı Konak Kadın Kooperatifi

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