BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da ev hanımlarının üretime katılması ve üretilen yöresel ürünlerin tek elde toplanabilmesi amacıyla kurulan Sarı Konak Kadın Kooperatifi, kadınların el emeklerini tarihi konakta tüketiciyle buluşturuyor.

Kastamonu Belediyesinin kooperatife tahsis ettiği sarı konağın giriş katında ev hanımları tarafından yapılan yöresel kıyafetler, danteller, takı malzemeleri, taş baskı gibi ürünlerin yanı sıra siyez buğdayı, pekmez, reçel, marmelat gibi yöresel yiyecekler de satışa sunuluyor.

Üreten ev hanımları, kooperatif sayesinde zorluk çekmeden ürünlerinin satışını yapabiliyor.

Sarı Konak Kooperatif Başkanı Mihriban Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konağın kendilerine belediye tarafından cüzi bir ücret karşılığında kiralandığını söyledi.

Konakta Kastamonu'nun yemeklerini de ön plana çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Tüfekçi, "Kastamonu kadını olarak Kastamonu'ya hizmet vermek istiyoruz.Yöresel ürünlerimizi canlandırmak istiyoruz. Bunların olacağına inanıyorum. Daha yeniyiz ama güzel işler yapıyoruz. Bundan sonrasında da daha güzel olacak inşallah." dedi.