HABER
  4. Evde ürettiği alkolü içen avukat hayatını kaybetti

Evde ürettiği alkolü içen avukat hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 07:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde, yaşadığı ikamette fenalaşması sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve 7 farklı dosyadan aranması bulunan avukat hayatını kaybetti. Avukatın kaçak alkol tüketiminden dolayı öldüğü iddia edildi.

Olay, gece saatlerinde Kahramanlar Mahallesi 1420 sokakta bulunan bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, kendi evinde alkol ürettiği belirtilen avukat Caner Dumanoğlu, ürettiği alkolü içtikten sonra fenalık geçirdi. Yakınları tarafından durumun bildirmesi üzerine, ikamete gelen 112 sağlık ekiplerince, Dumanoğlu evinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dumanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Dumanoğlu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında ise Caner Dumanoğlu’nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan aranması olduğu öğrenildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı varFeci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var
İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattıİran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Konak avukat kaçak alkol

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

ABD'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası peş peşe telefonlar!

ABD'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası peş peşe telefonlar!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Irak'ta bir askeri konvoy daha vuruldu!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

İzmir Adliyesi asansörlerinde Fethi Sekin sürprizi

Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı

Gece vakti korkutan yangın! Tandırlık alev aldı

Liseli gençten örnek davranış... Soğuktan titreyen köpeği montuyla örttü

İçinizi ısıtacak olay...

Endonezya'daki selde ölü sayısı 53'e yükseldi

Ölü sayısı her geçen gün artıyor...

İki araç kafa kafaya çarpıştı! Ağır yaralılar var

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.