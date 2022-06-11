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  4. Evde uyguladığı yöntem şaşırttı! Cinsel organına soktuğu tel yüzünden…

Evde uyguladığı yöntem şaşırttı! Cinsel organına soktuğu tel yüzünden…

11.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

64 yaşındaki Pakistanlı bir adam 2 aydır idrara çıkmakta zorluk çekiyordu. Bu sorununu evde çözeceğini düşünen adam penisine 18 cm’lik tel soktu. Soktuğu tel nedeniyle hastanelik olan adam uzun uğraşlar sonucunda sağlığına kavuştu.

Evde uyguladığı yöntem şaşırttı! Cinsel organına soktuğu tel yüzünden…

Pakistan’da yaşayan 64 yaşındaki ismi açıklanmayan adam 2 aydır idrara çıkma zorluğu çekiyordu. İdrara çıkarken çok büyük acılar yaşayan adam bu sorununu evde çözmeye karar verdi. Cinsel organına 18 cm uzunluğunda tel soktu. Soktuğu teli çıkartamayan adam hastaneye başvurdu. Hastanede çekilen röntgen telin adamın mesanesinden üretrasına kadar uzandığını ortaya çıkardı. Bu tel adamın üretrasında ve mesanesinde sıkışmaya yol açtı. Doktorlar, dokunduklarında penisinin içindeki teli fiziksel olarak hissedebildiklerini söylediler.

ELLE ÇIKARDILAR

S4

Cerrahlar başlangıçta teli incelemek için adamın üretrasına bir kamera yerleştirmeyi planladılar. Bununla birlikte, idrarın geçtiği delik olan etini görebiliyorlardı. Doktorlar adamın üretrasından geçerek mesanesine kadar uzanan 18 cm’lik teli forsesps yardımı ile elle çıkardılar. Sağlık görevlileri, hastanın telin çıkarılmasından dolayı kanama veya yaralanma gibi herhangi bir komplikasyon olmadığını bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
penis Pakistan
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