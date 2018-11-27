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Evde uyuşturucu üretimine 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir odası uyuşturucu yetiştirmek için hazırlanan evdeki 2 kişi gözaltına alındı.

Evde uyuşturucu üretimine 2 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda bir odası uyuşturucu yetiştirmek için hazırlanan evdeki 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İbni Sina Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri yaptığı araştırmada bilginin doğru olduğunu belirleyince, savcılık kararıyla eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında evin uyuşturucu yetiştirmek için hazırlandığı tespit edilen odada 225 gram skunk maddesi, 239 kök kenevir, 5 bin 220 gram uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen sıvı madde, bitki yetiştirmede kullanıldığı değerlendirilen gübre ile kenevir bitkisi tohumları ile birlikte çeşitli araç gereçler ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, evde bulunan ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

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