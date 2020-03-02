Evde waffle tarifi: Orijinal, tavada ve tost makinesinde waffle tarifi

İsteğe göre envai çeşit malzemeler ile hazırlanabilen waffle, Belçika’dan çıkıp tüm dünyaya yayılmış mis kokulu, bol lezzet içeren bir hamur tatlısıdır. Waffle hamuru tek başına da tüketilebilir. Ancak arzuya göre hamurun üstü eritilmiş çikolata, taze meyve ve krem şanti ile çeşitlendirilebilir de. Waffle tarifi için önemli olan sizin damak tadınız... İlk olarak sizlere waffle hamuru tarifi vereceğiz. Ardından orijinal, tavada waffle tarifi ve tost makinesinde waffle tarifi ile bu lezzetli yazıyı sonlandıracağız.
Waffle yemek için artık belirli satış noktalarına gitmenize gerek kalmadı sevgili okur. Birçok merkezi noktada, restoranda yediğiniz waffle’lardan çok daha lezzetlisini vereceğimiz tarif ile kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz. Waffle tarifi için ilk olarak hamur yapılışını detaylı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. İşte karşınızda waffle hamuru tarifi...
2 adet yumurta
2 su bardağı un
1,5 su bardağı süt
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
½ çay bardağı sıvı yağ
Bir çay kaşığı tuz
Derin bir kabın içine yumurta beyazlarını alın. Üzerine vanilyayı ilave edip mikser ile çırpın. Karışımın köpük köpük olması gerekiyor.
Karışımın içine sütü, sıvı yağı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karıştırma aşamasında kabın içine yavaş yavaş unu ilave edin.
Yumurta sarılarını ve toz şekeri ayrı bir kabın içinde homojen bir görüntü alana kadar çırpın. Hazır olduktan sonra bu karışımı büyük kabın içine aktarın ve tüm malzemeleri karıştırın. Waffle hamurunuz hazır!
Çikolata sosu
İsteğe göre çeşitli taze meyve ya da meyveler
Fındık veya Antep fıstığı tozu
Dilerseniz dondurma
Yukarıda belirttiğimiz waffle hamuru tarifini hazırlayın.
Yapışmaz bir tavayı ocağa alın ve orta ateşte ısıtın.
Tava ısındıktan sonra yağlamadan bir küçük kepçe ile hamurdan tavaya dökün.
Alt kısmı kızardıktan sonra spatula yardımıyla tersine çevirin.
İki tarafı da tamamen pişince ocaktan alıp servis tabağına koyun.
Hamurun üzerine çikolata sosu dilediğiniz miktarda sürün.
Kullanmak istediğiniz meyve veya meyveleri dilimleyip sosun üzerine dizin.
Dondurma kullanmak istiyorsanız bir top dondurmayı waffle’ın orta kısmına koyun ve son olarak üzerine fındık / Antep fıstığı tozunu serpiştirin. Afiyet olsun...
Yukarıda bahsettiğimiz gibi waffle hamuru tarifi ile hamurunuzu hazırlayın.
Waffle makinesini çok az tereyağı ile yağlayın.
Küçük bir kepçe yardımıyla hazırladığınız hamurdan bir kepçe alın ve makineye dökün.
Makinenin kapağını kapatın ve 5 dakika kadar pişirin.
Hamuru servis tabağına alın.
Soğuduktan sonra krema veya eritilmiş çikolata ve dilediğiniz meyve ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...
Çikolata sosu (kahvaltılık sürülebilir çikolata / eritilmiş beyaz çikolata veya sütlü çikolata)
İsteğe göre çeşitli taze meyve ya da meyveler
Fındık veya Antep fıstığı tozu
Dilerseniz dondurma
Waffle hamurunu hazırlayın.
Tost makinesini ısıtın ve tamamen ısındıktan sonra az miktar tereyağı ile yağlayın.
Bir iki dakika sonra küçük bir kepçe waffle hamurundan tost makinesine dökün.
Tost makinesinin kapağını kapatın.
Hamurun rengi hafif sarıya döndüğünden pişmiş demektir. Hamuru tost makinesinden alın.
Kenarlarını düzlemek istiyorsanız bıçak yardımıyla kesin.
Kullanmak istediğiniz çikolata sosunu hamurun üzerine sürün.
Üzerine dilimlediğiniz meyveleri dizin.
Dondurma eklemek isterseniz bir top dondurmayı waffle’ın ortasına yerleştirin.
Son olarak fındık ya da fıstık tozunu serpiştirin. Afiyet olsun...
Waffle, ülkemizde genelde tatlı amaçlı yemeklerden sonra tüketilse de aslında dünyanın birçok yerinde kahvaltıda tüketilir. Tabii üzerine kullanılan malzemeler kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Belçika’da sadece waffle hamuru pişirilerek de yenmektedir.
Waffle kaç kalori diye soruyorsanız bu sorunun cevabı içinde kullandığınız malzemelere göre farklılık gösterecektir. Bir porsiyon çikolata soslu waffle yaklaşık olarak 360 kaloriye denk gelmektedir.
Sadece meyve kullanarak hazırlanan bir porsiyon waffle ise yaklaşık 290 kaloridir.
Brüksel waffle
Liege waffle
Flaman waffle
Amerikan waffle
Belçika waffle
Bergische waffle
Hong Kong waffle
Pandan waffle
Viyana waffle
İngiliz waffle
İskandinav waffle
İtalyan waffle
Hollanda waffle
Çek waffle
Stroopwafel
Hotdog waffle
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