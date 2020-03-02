Evde waffle tarifi: Orijinal, tavada ve tost makinesinde waffle tarifi

İsteğe göre envai çeşit malzemeler ile hazırlanabilen waffle, Belçika’dan çıkıp tüm dünyaya yayılmış mis kokulu, bol lezzet içeren bir hamur tatlısıdır. Waffle hamuru tek başına da tüketilebilir. Ancak arzuya göre hamurun üstü eritilmiş çikolata, taze meyve ve krem şanti ile çeşitlendirilebilir de. Waffle tarifi için önemli olan sizin damak tadınız... İlk olarak sizlere waffle hamuru tarifi vereceğiz. Ardından orijinal, tavada waffle tarifi ve tost makinesinde waffle tarifi ile bu lezzetli yazıyı sonlandıracağız. WAFFLE TARİFİ İÇİN BAŞLANGIÇ: WAFFLE HAMURU TARİFİ Waffle yemek için artık belirli satış noktalarına gitmenize gerek kalmadı sevgili okur. Birçok merkezi noktada, restoranda yediğiniz waffle’lardan çok daha lezzetlisini vereceğimiz tarif ile kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz. Waffle tarifi için ilk olarak hamur yapılışını detaylı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. İşte karşınızda waffle hamuru tarifi... MALZEMELER: 2 adet yumurta

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

½ çay bardağı sıvı yağ

Bir çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Derin bir kabın içine yumurta beyazlarını alın. Üzerine vanilyayı ilave edip mikser ile çırpın. Karışımın köpük köpük olması gerekiyor. Karışımın içine sütü, sıvı yağı ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Karıştırma aşamasında kabın içine yavaş yavaş unu ilave edin. Yumurta sarılarını ve toz şekeri ayrı bir kabın içinde homojen bir görüntü alana kadar çırpın. Hazır olduktan sonra bu karışımı büyük kabın içine aktarın ve tüm malzemeleri karıştırın. Waffle hamurunuz hazır! TAVADA WAFFLE TARİFİ MALZEMELER: Çikolata sosu

İsteğe göre çeşitli taze meyve ya da meyveler

Fındık veya Antep fıstığı tozu

Dilerseniz dondurma YAPILIŞI: Yukarıda belirttiğimiz waffle hamuru tarifini hazırlayın.

Yapışmaz bir tavayı ocağa alın ve orta ateşte ısıtın.

Tava ısındıktan sonra yağlamadan bir küçük kepçe ile hamurdan tavaya dökün.

Alt kısmı kızardıktan sonra spatula yardımıyla tersine çevirin.

İki tarafı da tamamen pişince ocaktan alıp servis tabağına koyun.

Hamurun üzerine çikolata sosu dilediğiniz miktarda sürün.

Kullanmak istediğiniz meyve veya meyveleri dilimleyip sosun üzerine dizin.

Dondurma kullanmak istiyorsanız bir top dondurmayı waffle’ın orta kısmına koyun ve son olarak üzerine fındık / Antep fıstığı tozunu serpiştirin. Afiyet olsun...

ORİJİNAL WAFFLE TARİFİ Yukarıda bahsettiğimiz gibi waffle hamuru tarifi ile hamurunuzu hazırlayın.

Waffle makinesini çok az tereyağı ile yağlayın.

Küçük bir kepçe yardımıyla hazırladığınız hamurdan bir kepçe alın ve makineye dökün.

Makinenin kapağını kapatın ve 5 dakika kadar pişirin.

Hamuru servis tabağına alın.

Soğuduktan sonra krema veya eritilmiş çikolata ve dilediğiniz meyve ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun... TOST MAKİNESİNDE WAFFLE TARİFİ MALZEMELER Çikolata sosu (kahvaltılık sürülebilir çikolata / eritilmiş beyaz çikolata veya sütlü çikolata)

İsteğe göre çeşitli taze meyve ya da meyveler

Fındık veya Antep fıstığı tozu

Dilerseniz dondurma YAPILIŞI: Waffle hamurunu hazırlayın.

Tost makinesini ısıtın ve tamamen ısındıktan sonra az miktar tereyağı ile yağlayın.

Bir iki dakika sonra küçük bir kepçe waffle hamurundan tost makinesine dökün.

Tost makinesinin kapağını kapatın.

Hamurun rengi hafif sarıya döndüğünden pişmiş demektir. Hamuru tost makinesinden alın.

Kenarlarını düzlemek istiyorsanız bıçak yardımıyla kesin.

Kullanmak istediğiniz çikolata sosunu hamurun üzerine sürün.

Üzerine dilimlediğiniz meyveleri dizin.

Dondurma eklemek isterseniz bir top dondurmayı waffle’ın ortasına yerleştirin.

Son olarak fındık ya da fıstık tozunu serpiştirin. Afiyet olsun...