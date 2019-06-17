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Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokakta meydana geldi. İdiaya göre eve gelen M.S.Ş. kız kardeşiyle birlikte A.P.’yi görünce evde kavga çıktı. Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.’yi bacağından vuran M.S.Ş. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddini Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken kaçan M.S.Ş.’yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı

Evde yabancı birini görünce dehşet saçtı
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