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Evde yalnız bırakılan çocuğun başı demir korkuluğa sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 10:22 | Son Güncelleme

Adıyaman’da evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, başını demir korkuluklara sıkıştırdı.

Adıyaman’da evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, başını demir korkuluklara sıkıştırdı. Çığlıkları duyan komşular çocuğun yardımına koşarken, itfaiye ekipleri çocuğu kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi 1425 Sokak’taki evde yalnız bırakılan Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Emir H., dışarı çıkmak istedi. Evin kapısını açan ama kapının önündeki demir korkuluğu açamayan Emir H., demir korkuluğun arasındaki boşluktan geçmek istedi. Önce ayaklarını, daha sonra gövdesini geçiren Emir H.’nin başı demir korkuluğa sıkıştı. Başını bulunduğu yerden çıkaramayan çocuk ağlamaya başladı. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan komşular eve gelerek yardım etmek istedi. Komşuların yardım girişimleri yetersiz kalınca durum itfaiye ekipleri ile 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yara almayan çocuğu sakinleştirmek isterken itfaiye ekipleri de çocuğu kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin demir ayırma aparatıyla yaptığı çalışmaların ardından çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayda yara almayan çocuk ailesine teslim edildi.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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