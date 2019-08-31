Evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin ihbar üzerine bir evde yaptığı aramada 521 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramada, 521.78 gram kubar esrar maddesi ile 0,79 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirdi. İmha edilmek üzere uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi A.K. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

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