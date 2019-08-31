HABER

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 19:43 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de polisin ihbar üzerine bir evde yaptığı aramada 521 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de polisin ihbar üzerine bir evde yaptığı aramada 521 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramada, 521.78 gram kubar esrar maddesi ile 0,79 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirdi. İmha edilmek üzere uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi A.K. hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERReynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı Reynmen'den A Milli Basketbol takımına özel şarkı
Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde depremDatça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
Bıçakladıkları genci bagaja kapattılar, kaza yapınca bırakıp kaçtılarBıçakladıkları genci bagaja kapattılar, kaza yapınca bırakıp kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.