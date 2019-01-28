Evde yapılan aramada vazo içinde uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada vazo içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine arama yaptı. Aramalarda vazo içinde satışa hazır 110 fişek bonzai ile 50 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S.'nin sorgusu sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı
Valilik açıkladı! Acı haber geldi: Ölü ve yaralılar var
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum