Evde yapılan düzenli egzersizlerle sağlınızı koruyun

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs Covid-19’a karşı alınacak en önemli önlemlerden birisi şüphesiz ki mecbur kalmadıkça evden çıkmamak. İşe, markete, hastaneye gitmek ya da banka ATM’si kullanmak gibi zorunlu ihtiyaçlar için evden çıkmak durumunda kalanlarınsa muhakkak maske ve eldiven takmaları gerekiyor.

Evde kalma süreci uzadıkça insanlar rutin hayatlarında yaptığı birçok eylemden uzaklaşmış oluyor. Özellikle düzenli spor yapanlar, bisiklet kullananlar, dışarıda koşu-yürüyüş yapanlar, yüzenler, pilates yapanlar için hareketsiz ev yaşamının getireceği eksiler can sıkabiliyor. Bu durum vücuda getirdiği olumsuzlukların yanı sıra psikolojiyi de olumsuz etkiliyor. Bu yüzden ev içerisinde ufak tefek egzersizlerin yapılması genel sağlık açısından ve bağışıklığı güçlü tutmak açısından oldukça dikkat edilmesi gereken bir konu.

Evde kalmanın çok önemli olduğunun fakat bu süreçte hareketsiz kalmamak gerektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk; “Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların; kalp damar sistemi hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalığı olanların evden çıkma yasağına uymaları gerekmektedir. Bunun dışında kalan herkesin işe gitmek, alışveriş ve sağlık ihtiyaçları gibi zaruri ihtiyaçları sağlamak dışında evden çıkmamaları çok önemlidir. Komşu, eş ve dostla aynı evde toplanıp zaman geçirmek, misafir kabul etmek ve misafirliğe gitmek de sosyal izolasyonu yıkmak demektir. Bu nedenle bu dönemde eşimizle dostumuzla, teknolojinin bize sunduğu imkanlarla iletişim kurmak bu salgını en az hasarla atlatmamız için en önemli yollardan biridir.