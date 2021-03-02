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Evde yapılan kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaikler bulundu

02.03.2021 11:09 | Son Güncelleme:
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Evde yapılan kaçak kazıda Roma dönemine ait mozaikler bulundu

Şanlıurfa'da yapılan kaçak kazı esnasında ortaya çıkarılan Roma dönemine ait mozaikler koruma altına alındı. Viranşehir ilçesinde kaçak kazı yapılan eve düzenlenen baskın ile ulaşılan mozaiklerin çeşitli renk ve desenler barındırdığı gözlendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait mozaikler koruma altına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

FARKLI RENK VE DESENLER BARINDIRIYOR

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 300 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Mozaikler koruma altına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

AA


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