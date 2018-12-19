HABER

Evde yaptığı sahte alkollü içki sonu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 16:38 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kendi yaptığı sahte alkollü içkiyi tüketen 53 yaşındaki Yüksel T. kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Evde yaptığı sahte alkollü içki sonu oldu

Sahte içkiden ölümlerin sonu bir türlü gelmiyor. Son 11 ayda 8 kişinin hayatını karartan sahte içki bir ölümde Zonguldak'ta yaşandı. Ereğli ilçesinde kendi yaptığı alkolü içeceği içen bir kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre, 53 yaşındaki Yüksel T. dün saat 14.00 sıralarında rahatsızlanınca Kdz. Ereğli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunduğu saptanan Yüksel T. burada yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yüksel T. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesinde bir dernek lokalinin işletmeciliğini yapan Yüksel T.’nin sağlık görevlilerine evinde kendi yaptığı alkolü içtiğini ve bundan dolayı zehirlenmiş olabileceğini söylemesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Yüksel T.’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenileceği ifade edilirken, savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

PARTNERBunlar gerçek mi?Bunlar gerçek mi?
Polis bir türlü yaşlı adamı ikna edemediPolis bir türlü yaşlı adamı ikna edemedi
Maskeli hırsızlık şüphelileri tutuklandıMaskeli hırsızlık şüphelileri tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak sahte içki Sahte alkol

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

Anokulunda yeni dönem! Milli Eğitim Bakan Yardımcısı duyurdu: 'Yaz tatili' formülü

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

2019 Asgari ücret ne kadar olacak?

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, kabusu yaşadı!

Bu fotoğraf sosyal medyada gündem yaratmıştı! Arkasından bir dram çıktı...

Bu kare sosyal medyada gündem yarattı! Altından dram çıktı

Yaşlı adamı ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Polis bir türlü yaşlı adamı ikna edemedi

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Bütün Gözler Genç İnstagram Fenomeni Çağrı Şahin’de

Mardin'deki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

Dara Antik Kenti'ndeki 'Galeri Mezar'ın dünyada benzeri yok

'Patroniçeler'e fuhuş baskını!

'Patroniçeler'e fuhuş baskını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.