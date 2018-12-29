Evde yeni yıl kutlaması da maliyetli

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- YILBAŞINDA 'Pijama, Terlik, Televizyon: PTT' denilen, evde yeni yıl kutlamasının bedeli de az değil. Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için en az 80 TL harcaması gerekiyor. Sofranın et ya da hindi pişirilerek, zenginleştirilmek istenmesi halindeyse minimum 200 TL harcama yapılacak.

Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında kuruyemiş ve meyve yemek maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 25 TL'yi bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu rakam 60 TL'ye çıkıyor. Yeni yıla girerken 1'er kilogram elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 TL harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, kivi, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor.

SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI

Yeni yıla sevdikleriyle evde girmeyi planlayanlar için Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle: Kestane 20 TL, ay çekirdeği 18 TL, kabak çekirdeği 20 TL, mısır kavurga 16 TL, fıstık 18 TL, Antep fıstığı 70 TL, fındık 45 TL, leblebi 20 TL, badem 90 TL, ceviz içi 70 TL. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde: Portakal 2 TL, mandalina 2 TL, ayva 3 TL, elma 3 TL, muz 5.5 TL, ananasın adedi ise 8 TL.

BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 250, OTELLER 1000 LİRA

Yeni yıla evinde 'merhaba' diyecek 4 kişilik ailenin yaklaşık 80 TL harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 180 ila 250 TL arasında değişiyor. Antalya'da yeni yıla otellerde zengin yılbaşı menüsü ve sanatçı eşliğinde girmenin bedeli ise kişi başı ortalama 1000 TL'den başlıyor.

PAZARDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ

Pazarda kuruyemiş tezgahı sahibi olan Alican Sarılar, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yılbaşı hazırlığı için alışveriş yapanlardan Hafize Arıcan da pazar harcamasının 80 TL'ye mal olduğunu belirtti. Yılbaşını evde aile arasında kutlamayı tercih ettiklerini dile getiren Arıcan, "Otelde yılbaşı hiç kutlamadım. Yılbaşında sofra kuruyoruz, sarma, börek, tavuk ya da hindi hazırlıyoruz. Televizyon izleyerek çay, çerez faslından sonra tombala oynayarak, yılbaşını geçireceğiz. Eskiyi yaşatmamız lazım. Pazar harcaması kişinin ekonomik durumuna göre 20 lira da olur, 200 lirayı da bulur" dedi.