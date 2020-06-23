Evde Kolayca Yetiştirebileceğiniz Çiçek Önerileri

Toprak seçimi ve sulama: Toprak geçirgen, nem tutma özelliğine sahip ve hafif olsun. Ayrıca köklerin bazı besinleri alabilmesi için toprağın pH derecesi 5,8 - 6,5 arasında olmalı. Sulamayı alttan ve oda sıcaklığındaki suyla yapın.

Saksı seçimi: Bitkinin köklerini hafifçe salabilmesi için alt tarafı dar, üst taraf geniş koni biçiminde ve drenaj deliğine sahip olan bir saksı tercih edin.

Evin çeşitli yerlerinde yetiştirilecek çiçekler, eve dekoratif açıdan güzellik katmalarının yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı. Journal of Physiological Anthropology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre evin içerisindeki çiçeklere dokunmak ve koklamak stresi büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca kuru havayı temizleyerek bulunduğu ortamı nemlendiren ev bitkileri sayesinde alınan oksijen miktarını artırmak mümkün.

Güneş ışığı: Menekşe aydınlık alanları sever. Ancak güneşi ışınlarının dik gelmesinden hoşlanmaz. En ideali perde arkasından süzülen ışıktır. Pencereden 60-80 santim geride uygun bir alana yerleştirebilirsiniz. Bunun için genellikle doğu penceresi uygundur. Ancak saksının yeri için seçim yaparken mevsim şartlarını da göz önünde bulundurun.

Toprak değişimi ve budama: Toprak değişimini 6 ayda bir ve nisan ayında yapın. Budama işleminde esnasında, solan yaprak ve çiçeklerin diğerlerine zarar vermemesi için titiz davranın.

2. Orkide

Neden evde yetiştirilmeye uygun?: Zarafetiyle dikkat çeken nadide çiçeklerden biridir. Görsel açıdan bu denli dikkat çekici olması sebebiyle ev dekorasyonlarında sıklıkla tercih edilir.

Saksı seçimi: Orkidenin çiçekleriyle birlikte kökleri de ışığa ihtiyaç duyar. Bu yüzden orkide için en uygun saksı seçimi şeffaf olanıdır.

Toprak seçimi ve sulama: Orkide yetiştirmek için sıradan bahçe toprakları uygun değildir. Özel olarak hazırlayacağınız toprak harcının içerisine odun kömür kırıntısı, ponza, sphagnum yosunu, eğrelti otu, ağaç kabuğu gibi malzemeler ekleyin.