Evde Kolayca Yetiştirebileceğiniz Çiçek Önerileri

Evin çeşitli yerlerinde yetiştirilecek çiçekler, eve dekoratif açıdan güzellik katmalarının yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı. Journal of Physiological Anthropology dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre evin içerisindeki çiçeklere dokunmak ve koklamak stresi büyük ölçüde azaltıyor. Ayrıca kuru havayı temizleyerek bulunduğu ortamı nemlendiren ev bitkileri sayesinde alınan oksijen miktarını artırmak mümkün.
Neden evde yetiştirilmeye uygun? Dekoratif güzelliğinin yanı sıra bakımı oldukça kolaydır.
Saksı seçimi: Bitkinin köklerini hafifçe salabilmesi için alt tarafı dar, üst taraf geniş koni biçiminde ve drenaj deliğine sahip olan bir saksı tercih edin.
Toprak seçimi ve sulama: Toprak geçirgen, nem tutma özelliğine sahip ve hafif olsun. Ayrıca köklerin bazı besinleri alabilmesi için toprağın pH derecesi 5,8 - 6,5 arasında olmalı. Sulamayı alttan ve oda sıcaklığındaki suyla yapın.
Sulama yaparken saksı altlığını suyla doldurun, 15-20 dakika toprak suyu çektikten sonra tabakta kalan fazla suyu boşaltın.
Güneş ışığı: Menekşe aydınlık alanları sever. Ancak güneşi ışınlarının dik gelmesinden hoşlanmaz. En ideali perde arkasından süzülen ışıktır. Pencereden 60-80 santim geride uygun bir alana yerleştirebilirsiniz. Bunun için genellikle doğu penceresi uygundur. Ancak saksının yeri için seçim yaparken mevsim şartlarını da göz önünde bulundurun.
Toprak değişimi ve budama: Toprak değişimini 6 ayda bir ve nisan ayında yapın. Budama işleminde esnasında, solan yaprak ve çiçeklerin diğerlerine zarar vermemesi için titiz davranın.
Neden evde yetiştirilmeye uygun?: Zarafetiyle dikkat çeken nadide çiçeklerden biridir. Görsel açıdan bu denli dikkat çekici olması sebebiyle ev dekorasyonlarında sıklıkla tercih edilir.
Saksı seçimi: Orkidenin çiçekleriyle birlikte kökleri de ışığa ihtiyaç duyar. Bu yüzden orkide için en uygun saksı seçimi şeffaf olanıdır.
Toprak seçimi ve sulama: Orkide yetiştirmek için sıradan bahçe toprakları uygun değildir. Özel olarak hazırlayacağınız toprak harcının içerisine odun kömür kırıntısı, ponza, sphagnum yosunu, eğrelti otu, ağaç kabuğu gibi malzemeler ekleyin.
Güneş ışığı: Orkide bol ışık alan yerleri sever. Ancak güneş ışığını doğrudan almak istemez. En uygun yer güneş alan bir odadaki ince tülün arkasıdır.
Toprak değişimi ve budama: Toprağı ihtiyaca göre 2-3 yılda bir değiştirebilirsiniz. Budama işlemini saplar sararıp, kahverengiye dönünce yapın. Bitkinin ölen kısmını dikkatli kesmeye çalışın.
Neden evde yetiştirilmeye uygun?: Bulunduğu ortama ferahlık getirir ve bakımı kolaydır.
Saksı seçimi: Geniş ve derin olmayan bir saksı tercih edin.
Toprak seçimi ve sulama: Hava alabilen, vitaminli ve humuslu toprak kullanın. Sulamayı ise, toprak yüzeyi kuruduğu zaman yapabilirsiniz.
Güneş ışığı: Özellikle yaz aylarında gölge ya da filtrelenmiş güneş alan yerler dua çiçeği için uygun alanlardır.
Toprak değişimi ve budama: Toprak değişimini 2-3 yılda bir yapabilirsiniz. Budamaya gerek yoktur.
Neden evde yetiştirilmeye uygun?: Bulunduğu ortama farklılık katan yapraklara sahiptir. Ev saksı bitkilerinin içinde en az bakım isteyenlerden biridir.
Saksı seçimi: Drenaj deliği olan bir saksı tercih edin.
Toprak seçimi ve sulama: Gevşek yapılı, hava gözeneği bol olan, ponzalı bahçe toprağı uygundur. Sulamayı ise kışın haftada 1, yazın haftada 1-2 kez yapabilirsiniz.
Güneş ışığı: Aydınlık ortamı sevse de direkt güneş ışığından hoşlanmaz.
Toprak değişimi ve budama: Yılda 1 kez nisan ayında toprak değişimini yapabilirsiniz. Çürüyen yapraklarını makasla kesebilirsiniz.
Neden evde yetiştirilmeye uygun?: Kolayca yetiştirilebilir ve görüntüsü egzotiktir.
Saksı seçimi: Bitkinin köklerini aşırı derecede salması sebebiyle saksı seçimi büyük olmalıdır.
Toprak seçimi ve sulama: Poşetlerde satılan hazır topraklar yeterlidir. Havasız bir ortamda yetiştirecekseniz toprağa, 1/4 oranında ponza taşı ya da kuma taşı ekleyin. Klorsuz, 24 saat dinlendirilmiş, 25 derece sıcaklıkta su ile bitkiyi sulayabilirsiniz.
Güneş ışığı: Hava alan ve güneşli alanlardan hoşlanır.
Toprak değişimi ve budama: Toprak değişimini 2 yılda bir, budamayı ise her sene mayıs ayında yapabilirsiniz. Ancak budamadan sonra gelişimi diğer bitkilerdeki gibi olmayacaktır.
Neden evde yetiştirilmeye uygun?: Yeşil yapraklı ev çiçeklerinden biri olan kurdela, doğrudan güneş görmeden uzun süre yaşayabilir ve havayı temizler.
Saksı seçimi: Saksı tercihinizi drenaj deliği olan, çiçeğe uygun büyüklükte bir saksıdan yana kullanın.
Toprak seçimi ve sulama: Perlit içermeyen toprak kullanın. Çünkü perlit toprağı sıkıştırarak yumrularda su depolanmasını engeller. Ayrıca yılda en az bir kere toprağı vitamin ve mineral açısından destekleyin. Sulamayı ise, klorsuz bir suyla yazın günde iki kere, kışın ise toprak suya ihtiyaç duyduğunda yapabilirsiniz.
Güneş ışığı: Doğrudan güneş ışığı istemez. Dolaylı yoldan gelen güneş ışığı yeterlidir.
Toprak değişimi ve budama: Toprak değişimini yılda 1-2 kere şubat ya da mart aylarında yapabilirsiniz.
Neden evde yetiştirilmeye uygun? : Bütün mekanlara uyum sağlayan, bulunduğu ortama nem veren, zarif bir çiçektir.
Saksı seçimi: Drenaj deliği olan saksıda ve askıda yetişmeye uygundur.
Toprak seçimi ve sulama: Humuslu ve geçirgen yapıda toprak kullanın. Yaz aylarında haftada en az iki defa, kışın ise haftada bir defa sulama yapabilirsiniz.
Güneş ışığı: Doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duymaz. Ancak çok fazla sıcak ya da soğuk havaya maruz bırakmamaya çalışın.
Toprak değişimi ve budama: Toprak değişimini yılda bir kez nisan ayında yapabilirsiniz. Solmuş yapraklarını budadıktan sonra yeniden çiçek açması için vitamin takviyesi vermelisiniz.
Neden evde yetiştirilmeye uygun?: Ortamdaki radyasyonu emer ve bakılması kolaydır.
Saksı seçimi: Kaktüsün boyuna uygun bir saksı seçimi yapın. Ayrıca saksının dibine taş koyun.
Toprak seçimi ve sulama: Torf ve pomza karıştırılmış, çiçek toprağı ya da kalın kum karışımında yetişmeye uygun bir bitkidir. Sulama işlemini sıcak havalarda, toprak tamamen kuruduğunda yapabilirsiniz.
Güneş ışığı: Boş güneş ışığı sever. Bu sebeple güneşi iyi ölçüde alan pencere kenarı gibi yerleri tercih edebilirsiniz.
Toprak değişimi ve budama: Kaktüs yavaş büyüyorsa 3-4 yılda bir, hızlı büyüyorsa 2-3 yılda bir toprağını değiştirebilirsiniz. Budamayı ise hastalıklı ve kuru bölümlerden başlayarak makas ya da bıçakla yapmaya çalışın.
Neden evde yetiştirilmeye uygun?: Rengarenktir, bakımı kolaydır ve az yer kaplar.
Saksı seçimi: Küçük bir saksı bile yeterlidir. Bulabilirseniz ağır çömlek saksılar idealdir.
Toprak seçimi ve sulama: Poşetlerde satılan humus katkılı toprak seçebilirsiniz. Sulamayı ise, dinlendirilmiş su ile yazın toprağın üstü kuruyunca, diğer zamanlarda ise toprak tamamen kuruyunca yapın.
Güneş ışığı: Aydınlık bir odada bulunması yeterlidir.
Toprak değişimi ve budama: Toprak değişimini yılda bir kez nisan ayında yapabilirsiniz. Budama esnasında solan kısımları makas yardımıyla kesin. Kesilen yerleri, hava almaması için soğuk silikonla ya da mumla kapatın.
Diğer tüm bitkilerin bakımlarına dair detaylı bilgi edinmek için bitki bakımı sayfamızı inceleyebilirsiniz.
Kaynaklar:
**Kaynak 4
**
Okuyucu Yorumları 0 yorum