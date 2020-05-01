Evde yüz bakım sabunu nasıl yapılır?

Yüz bakım sabunları cilde taze bir görünüm kazandırıyor. Bu sabunları evinizde doğal malzemelerden yaparak hem bütçenize katkı sağlayabilir hem de daha parlak ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz. Oldukça ucuz ve etkili malzemelerden oluşan bu sabunları kullanan kişilerin yorumlarına bakıldığında oldukça olumlu yorumlar görüldüğünü söyleyebiliriz.

Sabun yapmak zor gibi görünebilir. Ancak gerekli malzemelere sahipsek oldukça kolay bir şekilde süreci ilerletebiliriz. Elbette daha önce hiç kullanmadığımız bir iki malzeme ile bu süreçte haşır neşir olacağız. Fakat hiç merak etmeyin tüm malzemeler kolaylıkla ulaşabileceğiniz doğal ürünler olacak. Hazırsanız tariflerimize geçelim!

LİMON SABUNU

Limon, narenciye ürünleri içerisinde en faydalı olanlarından biridir. Salatada ve yemekte sıklıkla kullandığımız limonun, farklı alanlarda da faydalarını görüyoruz. Yüzümüzün sağlıklı ve kusursuz görünmesi için de değerlendirebileceğimiz bir ürün olması, limon sabununun son zamanlarda ön plana çıkmasını sağladı. Özellikle sivilcelere karşı etkili olması limon sabunun çokça tercih edilmesine sebep oluyor.