HABER

Evde zincirlenen Suriyeli genç kızı polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 16:41 | Son Güncelleme

Genç kızın, ailesi tarafından evden kaçmaması için zincirle koltuğa bağlandığı ileri sürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta evden kaçmaması için ailesi tarafından koltuğa zincirle bağlandığı ileri sürülen Suriyeli genç kız, polis tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katının penceresine boynunda zincirle çıkıp yardım isteyen genç kızı görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı.

Koltuğa zincirle bağlandığı görülen 18 yaşındaki Suriyeli genç kız, ekiplerce kurtarıldı.

Genç kızın, evden kaçmaması için ailesi tarafından bağlandığı ileri sürüldü.

Bu arada, kurtarma çalışması sırasında eve gelen genç kızın annesi ve ağabeyi, polis merkezine götürüldü.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
Cam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldıCam takmaya geldi, çöken binanın altında kaldı
15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu15 Temmuz şehitlerinin hikaye ve fotoğrafları sergi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Suriyeli genç kız

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Küçükçekmece'de tüp bayiinde patlama!

İstanbul'da korkutan patlama!

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Sadece 60 saniyeniz var! Gizli nesneyi bulabilir misiniz?

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

Antalya'da kahreden görüntü!

Antalya'da kahreden görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.