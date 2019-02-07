Evde zincirlenen Suriyeli genç kızı polis kurtardı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta evden kaçmaması için ailesi tarafından koltuğa zincirle bağlandığı ileri sürülen Suriyeli genç kız, polis tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katının penceresine boynunda zincirle çıkıp yardım isteyen genç kızı görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı.

Koltuğa zincirle bağlandığı görülen 18 yaşındaki Suriyeli genç kız, ekiplerce kurtarıldı.

Genç kızın, evden kaçmaması için ailesi tarafından bağlandığı ileri sürüldü.

Bu arada, kurtarma çalışması sırasında eve gelen genç kızın annesi ve ağabeyi, polis merkezine götürüldü.

