Evde zorla tutulan 34 göçmeni jandarma kurtardı

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, zorla bir evde tutulan Afganistan uyruklu 18'i çocuk, 34 göçmen kurtarıldı. Göçmenleri zorla tuttukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın ihbar hattına, çok sayıda Afgan göçmenin zorla evde tutulduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, telefon numarasından ihbarı yapan kişinin konum bilgisini tespit ederek durumu Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletti. Bunun üzerine zırhlı araçlarla ilçeye bağlı Gelenler Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, evde zorla tutuldukları tespit edilen 18'i çocuk, 34 Afganistan uyruklu göçmen bulundu. Göçmenler jandarmaya ait araçlarla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmenleri zorla tuttukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

