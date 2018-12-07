HABER

Evde zorla tutulan 34 göçmeni jandarma kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 12:47 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, zorla bir evde tutulan Afganistan uyruklu 18'i çocuk, 34 göçmen kurtarıldı.

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, zorla bir evde tutulan Afganistan uyruklu 18'i çocuk, 34 göçmen kurtarıldı. Göçmenleri zorla tuttukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın ihbar hattına, çok sayıda Afgan göçmenin zorla evde tutulduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, telefon numarasından ihbarı yapan kişinin konum bilgisini tespit ederek durumu Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na iletti. Bunun üzerine zırhlı araçlarla ilçeye bağlı Gelenler Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, evde zorla tutuldukları tespit edilen 18'i çocuk, 34 Afganistan uyruklu göçmen bulundu. Göçmenler jandarmaya ait araçlarla Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmenleri zorla tuttukları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme'Rehber öğretmen, ortaokul öğrencisini dövdü' iddiasına inceleme
'Korku evi'nde 300 uyuşturucu hap ele geçirildi'Korku evi'nde 300 uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Lüks villaya baskın! İçeriden çıkanlar şoke etti

Lüks villaya baskın! İçeriden çıkanlar şoke etti

Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

Canan Karatay'a kötü haber!

Canan Karatay'a kötü haber!

Ağaçta kaç yüz var? Görebildiniz mi?

Ağaçta kaç yüz var? Görebildiniz mi?

O şehir beyaza büründü

O şehir beyaza büründü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.