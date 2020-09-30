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Evdeki arkadaşları uyandırmak için odasında girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Rize’de 25 yaşındaki bir genç aynı evi paylaştığı arkadaşları tarafından yatağında ölü bulundu.Olay merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Evdeki arkadaşları uyandırmak için odasında girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı

Rize’de 25 yaşındaki bir genç aynı evi paylaştığı arkadaşları tarafından yatağında ölü bulundu.
Olay merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait evde arkadaşları ile beraber yaşayan 25 yaşındaki Yusuf Karaibrahimoğlu isimli genç, akşam saatlerinde uykusu gelince yatarak uyudu. Sabah saatlerinde ev arkadaşları tarafından Karaibrahimoğlu uyandırılmaya çalışılırken, yataktaki cansız hali nedeniyle 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaibrahimoğlu’nun cenazesi kesin ölüm sebebi için otopsi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Merkezine gönderildi.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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