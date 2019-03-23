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Evdeki çelik kasadan 400 bin lira çalan iki kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

Konya'da girdikleri bir evdeki çelik kasadan 400 bin lira para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın zanlı yakalandı

Konya'nın Çumra ilçesindeki bir evdeki çelik kasadan 400 bin lira çaldıkları gerekçesiyle yakalanan iki kadın, tutuklandı.

Ömer T'ye ait İzzetbey Mahallesi'ndeki eve giren hırsızlar, masanın üzerinde duran anahtarla çelik kasayı açıp, içerisindeki 400 bin lirayla kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Navruz E. ile akrabası Zülfiye E. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, merkez Meram ilçesindeki evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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Çelik Kasa hırsızlık kadın Konya para

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