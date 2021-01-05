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Evdeki çözüm yoluyla siğillerden kurtulmanın kolay yolu!

05.01.2021 08:48 | Son Güncelleme:
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Evdeki çözüm yoluyla siğillerden kurtulmanın kolay yolu!

Zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa siğiller ortaya çıkar ve bu durumda insan papilloma virüsüne karşı duyarlı olursunuz. Bu virüs, cilt hücrelerinin büyümesine ve siğillerin gelişmesine neden olur.

Siğiller için pek çok çare vardır, ancak bunlar genellikle pahalıdır. Siğillerin büyümesini ve yayılmasını önlemek için, ortak mutfak malzemeleri olan iki bileşen kullanabilirsiniz ancak bunlar aynı zamanda siğillere karşı mükemmel bir çare olarak da işe yarar.

İhtiyacınız olan tek şey taze limon ve sarımsak. Bunların ikisi de cilt enfeksiyonları için uzun yıllardır kullanılan doğal antibiyotiklerdir.

LİMON VE SARIMSAK

Sarımsak, en güçlü doğal antibiyotiklerden biri olarak kabul edilir. Sarımsak, allisin maddesi sayesinde antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bu nedenle sarımsak yemek ve uygulamak siğil gelişimini engellemeye yardımcı olacaktır. Limonun içindeki asit, cildin pH seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Sarımsak gibi limon da anti-fungal, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Ayrıca limonun yara izlerine de olumlu etkisi vardır. İzler daha az belirgin olacak ve daha hızlı iyileşecektir.

Malzemeler

1 diş sarımsak
Yarım limon suyu
Bandaj (gerekirse).

Yapılışı

Sarımsağı kalın bir hamur elde edene kadar ezin. Daha sonra bu macunu yarım limon suyuyla karıştırın.
Malzemelerin biraz yapışkanlaşması için birkaç dakika bekleyin ve ardından karışımı doğrudan siğile uygulayın.
Etkilenen alanı tamamen kapattığınızdan emin olun, ardından karışımın gece boyunca işe yarayabilmesi için etrafına küçük bir bandaj uygulayın.
Ertesi gün cildinizi bol su ile yıkayın ve iyice kurulayın.
Siğiliniz tamamen geçene kadar bu tedaviyi her gece tekrarlayın.

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