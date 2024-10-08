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Evdeki en büyük yardımcınız olacak! Philips XC7040/01 Şarjlı Dikey Süpürge indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
08.10.2024 11:08
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Tozdan, kirden ve lekelerden arınmış bir ev için saatler harcamak yerine, pratik ve etkili çözümlere yönelmek istemez misiniz? Şarjlı süpürgeler, kablo karmaşasından kurtularak her köşeyi kolayca temizlemenizi sağlayan kullanışlı bir seçenek. Philips XC7040/01 dikey süpürge, güçlü performansı ve şık tasarımıyla şarjlı süpürgeler arasında öne çıkan bir model. İşte Prime Alışveriş Festivali kapsamında indirimde olan ürün hakkında merak edilenler...

Evdeki en büyük yardımcınız olacak! Philips XC7040/01 Şarjlı Dikey Süpürge indirime girdi

Günümüzde şarjlı süpürgeler, kablo derdi olmadan pratik bir temizlik sağladığı için pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle güçlü emiş gücü ve uzun pil ömrü sunan modeller, temizlik işini çok daha kolay hale getiriyor. Philips XC7040/01 Şarjlı Dik Süpürge, 360 derece emiş başlığı ve PowerCyclone 8 teknolojisi ile en zor köşelerde bile etkili temizlik sağlıyor. Üstelik 65 dakikaya varan pil ömrüyle kesintisiz kullanım sunarak temizlik deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Prime Alışveriş Festivali kapsamında bu ürüne özel indirimler sizi bekliyor! Philips XC7040/01 Şarjlı Dikey Süpürge'nin özelliklerini öğrenmek için içeriğimizi okumaya devam edin.

Philips XC7040/01 Şarjlı Dikey Süpürge

Philips XC704001 Şarjlı Dik Süpürge

PowerCyclone 8 teknolojisiyle kullanıcıların hızlı ve etkili bir temizlik deneyimi yaşamasını sağlayan Philips XC7040/01 Şarjlı Dikey Süpürge, 360 derece emiş başlığı sayesinde her geçişte tozu ve kiri toplarken, köşelerde bile yüksek performans sunuyor. 25,2 V lityum iyon pilleri sayesinde Eco modda 65 dakika, normal modda 30 dakika ve Turbo modda 21 dakika kesintisiz kullanılabilen ürün, PowerBlade dijital motoruyla 1000 l/dk’ya kadar yüksek hava akışı sağlayarak zeminleri derinlemesine temizliyor. Esnek yapısı ve üst kısımda yer alan toz haznesi sayesinde alçak mobilyaların altına rahatça erişebiliyor. Hijyenik boşaltma sistemi sayesinde toz haznesini kolayca çıkarıp boşaltabilen dikey süpürge, etrafa toz yayılmasını engelliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kutunun hemen çıkartıp denedim %50 şarj ile geldi turbo modunda çalıştırıp 2+1 evime süpürdüm. Evde iki tane kedi var, halılar sorun yaşamadım. Ne bir takılma ne de başka bir şey. Çekim gücü çok iyi kedi tüy kalmadı hiç bir yerde koltuğun altına çok rahat giriyor. Ben şu ana kadar beğendim."

  • "Ürünün ergonomisi mükemmel. Piyasada bundan daha iyi ergonomiye sahip bir süpürge yok. Borusu gövdenin dibinden çıktığı için yere paralel hale getirilerek yatak altları kolayca süpürülebiliyor. Toz haznesini boşaltmak çok kolay. Ağır değil ve yeterince uzun olduğu için bel de ağrıtmıyor. Şarjı 2. ayarda 45 dakika gidiyor ve çok iyi süpürüyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 8 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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