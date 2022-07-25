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Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

22.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok elektronik ürün, çalışmak için pile gereksinim duyuyor. Bu sebeple eve sürekli pil almak gerekiyor. Düzenli olarak pil almak hem ekstra maliyet yaratıyor hem evde pil olmadığı anlarda cihazı kullanmak mümkün olmuyor. Bu durumdan sıkıldıysanız size iyi bir haberimiz var. Şarj edilebilir pil çeşitleriyle bu can sıkıcı durumdan kolayca kurtulabilirsiniz. Hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız yazımızı okumaya devam edin!

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

Evdeki elektronik cihazların birçoğu pil ya da batarya ile çalışıyor. Tıraş makineleri, saatler, kablosuz mouse ve kumanda gibi birçok farklı ürünü kullanmak için pile ihtiyaç duyuluyor. Bu kadar çok pil kullanan ürün hem düzenli bir maliyet oluşturuyor hem gereksiz pil atığı yaratarak çevreyi kirletiyor. Bu durum sizi de rahatsız ediyorsa harika bir çözüm önerimiz var! Eve alacağınız birkaç tane şarj edilebilir pil, bütün dertlerinize derman olabilir. Yeni pil almaya gerek kalmayacağı gibi şarj edip bir köşede saklayacağınız bu piller, her an kullanıma hazır olduğu için size zaman da kazandırır. Gelin, birbirinden kaliteli ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. Uzmanından bir seçenek: Duracell HR6/DX1500 Şarj Edilebilir AA 2500 mAh Pil 2'li Paket

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

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Duracell HR6/DX1500 Şarj Edilebilir AA 2500 mAh Pil 2'li Paket, yüksek kapasitesiyle sizi yarı yolda bırakmaz. Pillerin en büyük özelliklerinden birisi ise şarj edildikten sonra kullanılmasa bile 12 aya kadar enerjisini koruyabilmesi. 5 yıl çalışma garantisi olan ürünü alıp uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. 100 kez yeniden şarj etme özelliği bulunan pilleri kablosuz oyun kontrol cihazları, elektronik aletler ve oyuncaklarda kullanabilirsiniz. Eğer fotoğraf makinenizin pilinin bitmesinden bıktıysanız ürüne bir göz atmakta fayda var çünkü pil, 535 fotoğrafa kadar dayanma özelliğine sahip.

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2. İnce kalem pil ihtiyacınız varsa: Varta 56703 Power 800 mAh AAA Şarj Edilebilir İnce Kalem Pil 4'lü Paket

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

Yeniden şarj edilebilir ince kalem pil seçenekleri arasında hem uygun fiyatı hem Varta kalitesi ile dikkat çeken bir ürünle karşınızdayız: Varta 56703 Power 800 mAh AAA Şarj Edilebilir İnce Kalem Pil 4'lü Paket. Alıp hemen kullanmaya başlayabileceğiniz ürün, şarj edilmiş ve dolu olarak gelir. 4 adet kalem pillerin her biri 800 mAh güce sahip. Mouse ve kumanda gibi ince kalem pil ile çalışan elektronik cihazlar ve yeni nesil akıllı tartılar için ideal seçeneklerden biri. Siz de sürekli kullandığınız ürünler için pil almaktan sıkıldıysanız ürüne mutlaka şans verin.

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3. Uygun fiyatlı Duracell isteyenler için: Duracell Şarj Edilebilir AA 1300 mAh Piller 2'li Paket

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

Markanın diğer ürünlerinde olduğu gibi 100 kez şarj edilebilme özelliği bulunan Duracell Şarj Edilebilir AA 1300 mAh Piller 2'li Paket, düşük enerji kapasitesine rağmen uygun fiyatıyla gönlünüzü fethedecek. Ürün, çok fazla enerji tüketmeyen saat ve kumanda gibi ürünler için daha ideal bir seçenek olarak kullanılabilir. Tüm NiMH cihazları ile şarj olabilen pillerin tam 3 yıl boyunca çalışma garantisi var. Şarj edilen pilleri ise bir yıl boyunca kullanmasanız dahi saklayabilir, ihtiyaç olduğu anda dolu batarya ile kullanabilirsiniz.

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4. Yüksek kapasite arayanlara: Sony Vtc6 18650 3.7 V 3000 mAh Li-ion 2'li Şarjlı Pil

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

Sony Vtc6 18650 3.7 V 3000 mAh Li-ion 2'li Şarjlı Pil, birçok cihaza ve kullanım alanına hitap ediyor. Medikal ürünler, el feneri, elektronik cihazlar ve terminal gibi cihazlarda rahatlıkla kullanılabilir. 3000 mAh gibi yüksek kapasitesi ile ürünlerin düzgün çalışmasını sağlarken uzun süreler boyunca enerji desteği de sunar. Tekrar şarj edilebilir özelliği sayesinde sizi uzun süre yeni pil alma derdinden kurtarır. Ürün, yüksek enerji desteği isteyen elektronik cihazlarda güvenle kullanılabilir. Siz de hem çevre kirliliğini azaltmak hem bütçenizi korumak isterseniz pilleri değerlendirebilirsiniz.

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5. Yüksek güçlü ince kalem pil: Duracell Şarj Edilebilir AAA 900 mAh Piller 2'li Paket

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

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İkili paket hâlinde satılan Duracell Şarj Edilebilir AAA 900 mAh Piller 2'li Paket, 100 kez tekrar kullanılabilme özelliğine sahip. Geri dönüşüm ve çevre sağlığına en büyük katkılardan birisi olan tekrar şarj edilebilir piller, gereksiz pil atığı oluşmasını önlediği gibi sizi de sürekli olarak pil alma maliyetinden kurtarır. Bütün NiMH cihazları ile şarj olabilen ürün, 12 ay boyunca içerisine depoladığı enerjiyi saklama özelliği sayesinde istediğiniz an kullanıma hazır şekilde bekler. Önceden şarj edilerek ulaştırılan ürün, dijital fotoğraf makinelerinde 302 fotoğrafa kadar kullanım süresi sunarken kablosuz mouselarda 57 saate kadar dayanabilir.

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6. Yüksek kapasite ve uzun ömürlü kullanım: GP Batteries Recyko+ 2700 Series AA Kalem Ni-MH Şarjlı Pil

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

Çevre dostu ve uzun ömürlü şarjlı pil arıyorsanız GP Batteries Recyko+ 2700 Series AA Kalem Ni-MH Şarjlı Pil'e göz atabilirsiniz. 6 yıl boyunca çalışma garantisi verilen ürün, tam 500 kere şarj olma özelliğine sahip. Kullanıma hazır olarak gönderilir ve aldığınız an pili cihaza takarak kullanabilirsiniz. 1 yıl boyunca hiç kullanılmasa dahi %80 oranında bataryasını saklayabilir ve çok ekstrem hava koşullarında bile rahatlıkla çalışabilir. Siz de ürünle -20 ila 50 santigrat derece sıcaklıkta elektronik cihazlarınızı çalıştırabilir, yüzlerce kalem pil almak yerine tek bir ürün edinerek para tasarrufu yapabilirsiniz.

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7. Uygun fiyata yüksek güç seçeneği: Watton 18650 3.7 V 5200 mAh Şarj Edilebilir Pil

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

Watton 18650 3.7 V 5200 mAh Şarj Edilebilir Pil, kumanda ve saat gibi ürünlerde değil el fenerinde kullanılmak için üretilir. Balıkçılık, dalış, avcılık, kampçılık veya dağcılık gibi sporlarda ihtiyaç duyulan yüksek performanslı el fenerlerinin uzun süre çalışabilmesi için ideal bir seçenek olarak öne çıkar. Çok enerji tüketen ve uzun saatler boyunca kullanılan fenerler için sürekli olarak pil alma ve atık oluşturma problemini çözer. Kalitesiyle fark yaratan pil, yüksek güç kapasitesi ile dikkat çeker. Doğa sporlarında en büyük yardımcınız olacak ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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8. Pil atığı oluşturmaya son: Varta Recharge Accu Power 2 AA 2600 mAh

Evdeki eşyalarına yeni pil almaktan bıkanlar için şarj edilebilir pil çeşitleri

Varta markasına ait olan şarş edilebilir Varta Recharge Accu Power 2 AA 2600 mAh Pil, uygun fiyatı ve kaliteli yapısıyla sizi asla yarı yolda bırakmaz. Kullanıma hazır şekilde gelen piller, NiMH cihazlar ile kolayca şarj edilir. Aşırı şarj ya da derin deşarj gibi olumsuz durumlara karşı korumalı olan piller, yüksek devirli ürünlerde üstün performans sergiler. Uzun ömürlü çalışma garantisi olan şarj edilebilir piller, kablosuz mouse, duvar saati ve el feneri gibi pek çok farklı cihazda rahatlıkla kullanılabilir.

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batarya pil şarj aleti şarj edilebilir pil
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