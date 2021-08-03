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Evdeki gizli tehlike! Bu temizlik ürünü sinir sisteminden solunum yoluna pek çok bölgeye zarar verebiliyor...

03.08.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deterjanla yıkadığınız çamaşırlarınızın sertleşmemesi için evde mutlaka yumuşatıcı kullanıyorsunuzdur. Özellikle havlularda... Çamaşırların yumuşaması ve güzel kokması için kullanılırken oldukça masum görünen yumuşatıcılar, acaba gerçekten masum mu? Bir tür deterjan olan yumuşatıcıyı kullanmak sağlık için zararlı mı? Gelin, birlikte bir göz atalım.

Evdeki gizli tehlike! Bu temizlik ürünü sinir sisteminden solunum yoluna pek çok bölgeye zarar verebiliyor...

Doğala dönüşün başladığı ve sağlığımıza daha çok dikkat ettiğimiz bir dönemdeyiz. Haliyle evde kullanılan her ürünün gerekliliği ve zararı tekrar gözden geçiriliyor. Peki yumuşatıcılar için durum ne? İçerisinde zararlı maddeler barındırıyor mu?

BİR DETERJAN OLARAK YUMUŞATICILAR

Yumuşatıcılar tahmin edeceğiniz üzere aslında bir deterjan. İçerisinde petrol türevi olan pek çok kimyasal madde barındırıyor. Diğer deterjanlar gibi yumuşatıcılar da suda çözünerek çevre kirliliğine neden oluyor. Ayrıca çamaşırların üzerinden yeterince temizlenemediği için kalıntı oluşturarak sağlığımıza da etki edebiliyor.

YUMUŞATICILARIN ETKİ MEKANİZMASI: FİLM TABAKASI

Yumuşatıcılar çamaşırlar üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak etkilerini gösteriyor. Film tabakası oluşan çamaşır üzerinde statik elektrik oluşmuyor. Bu iyi bir şey çünkü bu sayede çamaşırlar yumuşuyor ve bu his bizi mutlu ediyor. Ancak bu ince film tabakası aynı zamanda çamaşırın su çekme kapasitesini de azaltıyor. Aslında yumuşatıcıyla yıkadığınız pamuklu kıyafetiniz, polyester benzeri bir şekilde davranarak su çekme ve tutma özelliğini kaybediyor. Su çekmeyen ve tutmayan çamaşırlara ise iyi bir şekilde temizlenemeyebiliyor. Bu nedenle bir süre sonra çamaşırlarınızda bakteri üremesinden dolayı kötü koku oluşumu gözlenebiliyor. Kokuyu tekrar tekrar yumuşatıcı kullanarak gidermeye çalıştığınızda işler daha da kötüye gidebiliyor. Sonunda çok sevdiğiniz havlunuzun ya da kazağınızın ömrü doluyor. Yeni bir havlu ya da kazak alabilirsiniz ancak sağlık asla.

YUMUŞATICIDAKİ KİMYASAL MADDELERE DİKKAT

Alfa terpineol: Solunum yolu hastalıkları ve merkez sinir sistemi hasarına yol açabiliyor.

Benzil alkol: Solunum yolunu tahriş edebiliyor.

Benzil asetat: Pankreas kanserine yol açtığına dair endişeler bulunuyor.

Etanol: Merkezi sinir sisteminde hasara neden olabiliyor.

Etil asetat: Solunduğu takdirde baş ağrısı, solunum yolu ve gözde tahriş, karaciğer hasarı ve kansızlığa neden olabiliyor.

Kloroform: Sinir sisteminde toksik etkisi olan yani nörotoksik bir maddedir.

Limonen: Göz ve cilt için tahriş edici olabilir. Aynı zamanda kanserojen etkiye sahip olduğu biliniyor.

Linalool: Kalbin doğru ve etkili çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Merkezi sinir sistemi hastalıklarına yol açabilir.

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