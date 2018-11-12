Evdeki iç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde M.A.'nın kişinin evinde yapılan aramada iç çamaşırının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Avanos Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.A.'nın evinde ve üzerinde yapılan aramada, bu kişinin iç çamaşırı içerisine alüminyum folyoya sararak gizlediği 2.89 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından “Uyuşturucu madde satın alma, kabul etme veya bulundurma” suçlarından adliyeye gönderilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

