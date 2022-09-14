Evdeki internet hızınızı arttıracak en iyi kablosuz modem çeşitleri

Tüm teknolojik ürünler gibi modemler de son sürat gelişmeye devam ediyor. Hızlanan internet yapısını en iyi şekilde kullanıcıya aktaran bu ürünler, hızlıca çağın gerisinde kalabiliyor. Bu sebeple internetin yavaşlığından şikâyet ediyorsanız kullandığınız modemin size ne kadar hız sağladığına bir göz atmakta fayda var. Eğer modemin yetersiz olduğuna kanaat getirdiyseniz yeni bir modem bakmanın zamanı gelmiş olabilir. Gelin, evinizin internetinden en iyi verimi alabileceğiniz modem çeşitlerini birlikte inceleyelim.

1. Kendini kanıtlamış bir model: TP-Link TD-W9960, N300 Mbps Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

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En iyi kablosuz modem listelerinde yer alan ve uzun yıllardır adından söz ettiren TP-Link TD-W9960, N300 Mbps Fiber/VDSL/ADSL Modem Router, kendini kanıtlamış modem seçeneklerinden biri. Güçlü işlemcisi sayesinde internet bağlantınızdan maksimum verim almanızı sağlayacak olan cihaz, fiber bağlantı sayesinde 300 mb/s Wi-Fi hızı sunarken VDSL üzerinden 100 mb/s'ye ulaşan internet hızları sağlar. Güçlü harici antenleri her yöne ulaşan kesintisiz bir internet ağı kurabilir. Tether uygulaması ve kullanımı rahat web arayüzü sayesinde sadece bir kaç dakika içinde kullanıma hazır hâle gelir.

2. En çok tercih edilen modemlerden biri: Zyxel VMG1312-T20B VDSL/ADSL 300 Mbps Kablosuz 4-Port Modem

Zyxel VMG1312-T20B VDSL/ADSL 300 Mbps Kablosuz 4-Port Modem, en çok tercih edilen kablosuz modem çeşitleri arasında yer alır. Temel olarak bir kablosuz modemden beklenen bütün özelliklere sahip olan cihaz, kablosuz bağlantı esnasında 300 Mbps'ye kadar hız desteği sağlayabilir. Bazı kullanıcılar "Kablosuz modem nedir?" diye merak edebilir. Bu ürünleri kısaca standart modem işlevlerini kablosuz tekniklerle alıcılara ulaştıran modemler olarak tanımlamak mümkün. Günümüzde bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi birçok cihaz için kablosuz bağlantı tercih edilir. Sizin de tercihiniz kablosuz modemlerden yanaysa ürüne mutlaka göz atın!

3. İnternet hizmetinden maksimum seviyede faydalanmak için: TP-Link Archer-VR600 AC2100 Kablosuz Gigabit VDSL/ADSL Modem Router

En iyi kablosuz modem seçenekleri arasında yer alan TP-Link Archer-VR600 AC2100 Kablosuz Gigabit VDSL/ADSL Modem Router hem yüksek performansı hem benzer özelliklerdeki rakiplerine nazaran nispeten uygun fiyatıyla dikkat çeken modellerden biri. Ultra hızlı internet performansı sunan cihaz, 5 Ghz bağlantıda 1773 Mbps, 2,4 Ghz'de ise 300 Mbps hıza ulaşabilir. Dört kat daha hızlı performans sağlayabilmek adına modem, birden fazla cihaza aynı anda verileri aktarabilir. Üzerinde yer alan güçlü antenleri sayesinde evinizi tamamen kapsayan güçlü bir kablosuz ağ oluşturabilir.

4. Temel özelliklere sahip avantajlı fiyatlı modem arayanlar için: Huawei Hg552e 300 Mbps 4 Port Kablosuz Adsl 2/2+ Modem

"Kablosuz modem bilgisayara nasıl bağlanır?" sorusu birçok kullanıcının aklını karıştıran önemli konular arasında yer alır. Kablosuz modemleri, modemin ayarlarını yaptıktan sonra kolaylıkla bilgisayarlara bağlayabilirsiniz. Bunun için bir adet wireless veya LAN bağlantı modemi bulunması gerekir. Wireless modemler kablosuz olarak bağlanırken LAN özellikli cihazlarınsa ethernet kablosuyla modeme bağlanması gerekir. Kablosuz bağlantı için gerekli şifre ve kullanıcı adı girilerek modem ile kolaylıkla bağlantı kurulabilir. Huawei Hg552e 300 Mbps 4 Port Kablosuz Adsl 2/2+ Modem, kablosuz olarak kullanılan modemler arasında yer alır. Modemi kullanarak evinizde kablosuz ağ kurabilir ve bütün cihazlarınızı kolaylıkla bağlayabilirsiniz.

5. Kontrolü elinize alın: ASUS DSL-AC750 DualBand-Ebeveyn Kontrol Destekli-DLNA-VPN-ADSL-VDSL-EWAN FiBER-Modem Router

Kablosuz modem kurulumu birçok kişi için problem olabilir. ASUS DSL-AC750 DualBand-Ebeveyn Kontrol Destekli-DLNA-VPN-ADSL-VDSL-EWAN FiBER-Modem Router, sahip olduğu mobil uygulama sayesinde bu problemi ortadan kaldıran cihazlar arasında yer alır. Mobil uygulama üzerinden cihazı kullanıma hazır hâle getirmek oldukça kolay. Aynı zamanda uygulama üzerinden uzaktan da kontrol edilebilen cihaz, çocuğunuzun internet süresi gibi konular hakkında bilgi edinmenizi ve gerektiği takdirde internet kullanımını kısıtlayabilmenizi sağlar. Fiber, ADSL ve VDSL bant genişliklerine hizmet verebilen cihaz, maksimum performansı almanız için birebir.

6. Güçlü Wi-Fi ağına "Merhaba." deyin: Tenda V300 4port Kablosuz 300mbps Vdsl2 / Adsl2 /3g Backup Modem

Tenda V300 4port Kablosuz 300mbps Vdsl2 / Adsl2 /3g Backup Modem, üzerinde yer alan iki adet 2x5 dBi gücündeki antenleriyle ilgi gören modemler arasında bulunur. Kablosuz bağlantı esnasında 300 megabit hıza ulaşabilen cihaz hem kurulumu hem kullanımı olarak kolay bir menüye sahip cihazlardan biri. Yeni bir kablosuz modem alan kullanıcının aklına gelen ilk sorulardan birisi, kablosuz modem şifre değiştirme yolları olabilir. Bunun için modemin varsa uygulaması yoksa web arayüzü üzerinden ayarlarına girmek gerekir. Buradan kablosuz bağlantı ayarları bulunarak şifre kolayca değiştirilebilir.

7. İnternet kesintilerine son: TP-Link Archer VR300, AC1200 Mbps Kablosuz Dual-Band Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

En iyi kablosuz modem markası diyebileceğimiz TP-Link, internet için sunduğu çözümlerle fark yaratan ürünlere sahip. TP-Link Archer VR300, AC1200 Mbps Kablosuz Dual-Band Fiber/VDSL/ADSL Modem Router, üstün özellikleriyle kullanıcıları memnun eden ve internette oluşan dalgalanma gibi problemlerin önüne geçen başarılı modemler arasında yer alır. DOS, SPI güvenlik duvarı ve IP adresi süzgeci gibi özellikleri bulunan cihaz; evinizdeki ağda güvenli bir ortam oluşturmak için çalışır. Yapılan ayarlara göre belli araç veya aygıtlara öncelik tanıyarak internet paylaşımında bağlantı hızlarını ayarlayabilir. Üstelik IPTV kullanmak isteyenler için de bridge ve tag vlan özelliklerini destekler.

8. Üstün performansı uzaklarda aramayın: OEM Everest Sg-v500 2.4 Ghz 300 Mbps Kablosuz Vdsl/adsl2+ Modem Router

"Kablosuz modem nasıl çalışır?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Kablosuz modemler internet bağlantısı üzerinden gelen verileri radyo frekanslarına dönüştürerek alıcı cihazlara gönderir. Bu cihazlardan gelen verileri de işleyebilen kablosuz modem böylece kablosuz bağlantı özelliği olan cihazlarla iletişim kurmuş olur. OEM Everest Sg-v500 2.4 Ghz 300 Mbps Kablosuz Vdsl/adsl2+ Modem Router, hızlı bağlantı seçenekleriyle tercih edilen cihazlardan biri. 4G desteği de bulunan ürün, USB girişi ve fiber internet desteğiyle tüm ihtiyaçlara cevap verir. Eğer hem router hem modem özelliklerine aynı anda sahip olmak istiyorsanız cihazı kaçırmayın!

9. Oyunculara müjde! Aradığınız ürün bu olabilir: Tenda V12 AC1200 Dualband 4 Port VDSL/ADSL Kablosuz Modem Router

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Bilgisayar oyunları oynayanların en büyük problemleri arasında gecikme ve internet kesintileri bulunur. Bu sorunları çözmek için üretilen Tenda V12 AC1200 Dualband 4 Port VDSL/ADSL Kablosuz Modem Router, daha pürüzsüz bir stream yayını yapmanızı sağlar. Ayrıca 1167 Mbps'ye ulaşan 5 Ghz ağı sayesinde rakiplerinizin gerisinde kalmanıza engel olur. Aynı şekilde dosya paylaşımında da yüksek hızlı veri aktarımı yapabilen ürün, en iyi kablosuz modem modelleri arasında yer alır. Bütün işleri tek bir cihazda yapmanıza olanak veren ürün; Wi-Fi router, VDSL 2 modem, 4-Port swtich ve IPTV özelliklerine sahip.

10. Sorunsuz modem arayanlar için: Life Teknoloji Airties Air 5750 1200 Mbps 11ac Kablosuz Adsl2+/vdsl2 Modem

Kendini kanıtlamış modelleriyle ün yapan Airties markasına ait olan Life Teknoloji Airties Air 5750 1200 Mbps 11ac Kablosuz Adsl2+/vdsl2 Modem, bir modemden beklenen tüm özelliklere sahip. Bütün ADSL ve VDSL 2 hatlarıyla sorunsuz olarak çalışabilir. Eğer cihazı almak istiyor ve "Kablosuz modem nasıl kurulur?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Kablosuz modemler genellikle müşteriye hazır kurulu olarak ulaşır ve ürünün arka yüzünde Wi-Fi şifresi yer alır. Kullanıcı önce modemi elektriğe ve internet ağına bağlar. Daha sonra ister kablolu ister kablosuz olarak bilgisayarıyla modemi bağladıktan sonra web arayüzüne girerek istediği değişiklikleri gerçekleştirebilir.

11. Kablosuz modemde üstün bir marka: Keenetic Omni DSL N300 2x5 dB Premium Modem Router KN-2011-01TR

Keenetic Omni DSL N300 2x5 dB Premium Modem Router KN-2011-01TR, kablosuz modem konusunda iddialı modellerden biri. Üzerinde yer alan iki adet 2x5 dBi gücündeki anteniyle üstün performans sergileyen cihaz, geniş alanlarda güvenli ve hızlı Wi-Fi ağı kurmak için ideal. "En iyi kablosuz modem hangisi?" diye sorulduğu anda akla gelen ilk modellerden olan ürün, ücretsiz Keenetic mobil uygulaması sayesinde dakikalar içinde kolaylıkla kurulabilir. Böylece elinize ulaştıktan sonra hemen kullanmaya başlayacağınız ürünün uygulaması üzerinden aile profilleri oluşturarak bağlantı seçeneklerini kolayca kontrol edebilirsiniz.

12. Tüm bağlantı tiplerinde kullanabileceğiniz üstün kalite bir ürün: Zyxel 300 Mbps 4 Port ADSL2+-VDSL Fiber Kablosuz Modem

ADSL, VDSL ve fiber gibi farklı bant genişliklerinde güvenle kullanabileceğiniz Zyxel 300 Mbps 4 Port ADSL2+-VDSL Fiber Kablosuz Modem, sağladığı üstün performans sayesinde internet algınızı tamamen değiştirebilir. Üzerinde yer alan iki adet bütünleşik anteni kullanarak servis sağlayıcıdan aldığı sinyalleri radyo sinyallerine çeviren cihaz, kablosuz interneti maksimum hızda kullanmayı sağlar. Kablosuz ağda 300 Mbps'ye kadar hız desteği de sağlayabilir. Firewall özelliği ile internette yer alan kötü yazılımlara karşı kendini ve ağı koruyan cihaz, aynı zamanda USB bağlantısına da sahip.

13. İşi profesyonellere bırakın: TP-Link Archer VR2800, AC2800 Mbps Kablosuz Dual-Band MU-MIMO Fiber/VDSL/ADSL Modem Router

İki farklı wireless ağı kurabilen TP-Link Archer VR2800, AC2800 Mbps Kablosuz Dual-Band MU-MIMO Fiber/VDSL/ADSL Modem Router; 2.4 Ghz'de 600 Mbps, 5 Ghz'de ise 2167 Mbps gibi çok yüksek hızlara ulaşabilir. Evin tamamını kapsamak adına dört adet harici antene sahip olan modem, amplifikatörler vasıtasıyla sinyal gücünü arttırır. 1 Ghz frekansta çalışan yüksek kapasiteli işlemcisi sayesinde verilerin en hızlı şekilde iletilmesini ağlarken her türlü internet bağlantısı için entegre çözümler sunar. Mobil cihazlara kurulabilen Tether uygulaması sayesinde saniyeler içerisinde kullanıma hazır hâle gelir.

14. Dört antenli güçlü Wi-Fi desteği: Keenetic Extra DSL AC1200 VDSL2/ADSL2+ Fiber Mesh Wi-Fi Premium Modem Router

Söz konusu modem olunca "Kablosuz modem bağlantısı nasıl yapılır?" sorusu, merak edilen konuların başında gelir. Keenetic uygulaması sayesinde kolaylıkla kurulabilen Keenetic Extra DSL AC1200 VDSL2/ADSL2+ Fiber Mesh Wi-Fi Premium Modem Router'ı internete bağlamak için servis sağlayıcıdan evinize ulaşan ethernet kablosunu cihazın ilgili girişine yerleştirmek gerekir. Bu sayede modeminize internet sinyali ulaşmaya başlar. Mobil uygulama ile aktif ettiğiniz modeme Wi-Fi şifresini de tanımladıktan sonra internete bağlanabilirsiniz. Eğer evinizde bulunan kablosuz ağ her yere ulaşmıyorsa Keenetic Extra DSL AC1200 modeline bir şans vermeye ne dersiniz?

15. Yepyeni bir internet deneyimi: ASUS DSL-AC55U DualBand-Torrent-Bulut-DLNA-4G-VPN-ADSL-VDSL-FiBER-Modem Router

ASUS DSL-AC55U DualBand-Torrent-Bulut-DLNA-4G-VPN-ADSL-VDSL-FiBER-Modem Router, yepyeni bir internet deneyimi sunan yeni nesil modemler arasında yer alır. Eş zamanlı çift bant hizmeti veren cihaz hem 5 Ghz hem 2.4 Ghz frekansında kablosuz ağ desteği sunar. Kablosuz ağlarda 867 Mbps hıza kadar ulaşabilen ürün; VDSL2, VDSL, ADSL fiber ve kablo servislerinin tamamı ile uyum gösterir. İster router ister DSL modem olarak kullanabileceğinizi ürün, kararlı bir internet bağlantısı oluşturulmasına yardımcı olur. Çok amaçlı USB girişi dosya paylaşımında yardımcı olduğu gibi 3G ve 4G desteği de verir.