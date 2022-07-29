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  4. Evdeki kameradan yansıyan korkunç gerçek! Biri 7 diğeri daha 2 yaşında...

Evdeki kameradan yansıyan korkunç gerçek! Biri 7 diğeri daha 2 yaşında...

29.07.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta mayıs ayında 7 ve 2 yaşlarındaki kızlarını vicdansızca döven anne Eda Ö. gözaltına, çocuklar ise devlet koruması altına alındı. Boşandığı ancak birlikte yaşadığı Eda Ö. hakkında suç duyurusunda bulunan Furkan Y., eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldığı şiddet görüntüleriyle suç duyurusunda bulundu. Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Olay, mayıs ayında Sivas Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y ile Ö.E.Y.'ye uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı. Furkan Y., önceki gün görüntülerle savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde Eda Ö.'nün ütü yaptıktan sonra önce A.A.Y.'ye (7) ardından da Ö.E.Y.'ye (2) şiddet uyguladığı görüldü.

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ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Furkan Y.'nin suç duyurusunun ardından polis ekipleri Eda Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Öte yandan A.A.Y. ile Ö.E.Y. evlerinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)


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Sivas
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