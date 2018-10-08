Evdeki köpeği bırakıp kaçtılar

ABD'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen Florence Kasırgası'na ait görüntüler sosyal medyaya düşmeye devam ediyor. ABD'nin özellikle doğu yakasını etkileyen Florence kasırgası nedeniyle çok sayıda insan evlerinden tahliye edilmiş, yaşanan olayda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Sosyal medyada yayılan bir görüntü ise izleyenlerin yüreğini burktu. Kendilerini kutarmak için uyarıları dinleyen kişi ya da kişiler, evcil köpeği çaresiz bir şekilde bırakarak evden ayrılmış. Ekiplerin kurtarma çalışması sırasındaki buldukları köpek ise çaresiz bir şekilde amatör kameraya kaydedildi.
Ekiplerin yardımına koştuğu köpeğin kurtarılarak bir barınağa gönderildiği bildirildi.
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