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Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

20.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru gıdaları en sağlıklı ve taze şekilde saklamak, böylece mutfağınızın daha düzenli olmasını sağlamak ister misiniz? Cevabınız "Evet." ise doğru yerdesiniz. Plastikten cama, kaydırmaz kapaklı ürünlerden vakumlu kapaklı setlere, organizerden erzak çeşmesine kadar mutfağınıza ve bütçenize en uygun ürünü seçerek kuru gıdalarınızı organize edebilirsiniz. Gelin, TikTok'ta popüler olan, düzen âşıklarının kalbini çalan birbirinden işlevsel gıda saklama seçeneklerine göz atalım!

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Kuru gıdaların bozulmadan muhafaza edilmesi hem sağlık hem bütçe için büyük önem taşıyor. Hâl böyle olunca kuru gıda saklama kapları sıklıkla tercih ediliyor. Sağlık ve bütçe için önemli olmasının yanı sıra mutfak düzenine de yardımcı olan saklama kaplarının birçok çeşidi bulunuyor. Bir araya getirdiğimiz farklı boyutlardaki ve tasarımlardaki saklama kabı seçeneklerini inceleyerek siz de ihtiyacınıza en uygun ürünü bulabilirsiniz. Öyleyse haydi başlayalım!

@mr.harry.white my fave sound is the rice ???? #asmr #organizewithme #relaxation ♬ original sound - mr.harry.white

1. Şık görünümlü: Vip Ahmet Yuvarlak Yeni Kapak Saklama Kabı

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Spagetti koymak için bakır renkli şık saklama kapları mı arıyorsunuz? Cevabınız "Evet." ise 1750 ml hacimli ikili Vip Ahmet Yuvarlak Yeni Kapak Saklama Kabı'nı tercih edebilirsiniz. Ürünü bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Spagetti dışında cipslerden bakliyatlara, un çeşitlerinden çaya ve kahveye kadar bütün kuru gıdaları en taze şekilde muhafaza edebilirsiniz.

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2. Camdan vazgeçemeyenlere: FBZhome 12 Adet Bambu Kapaklı Cam Kavanoz Vakumlu Saklama Kabı

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Kuru gıdaları saklamak için cam ürünleri tercih ediyorsanız FBZhome 12 Adet Bambu Kapaklı Cam Kavanoz Vakumlu Saklama Kabı tam da size göre! Cam ve bambu tasarımını birleştiren ürünle mutfağınızda da minimal tarzını ortaya koyabilirsiniz. 1300 ml hacimli ve 22 cm boyundaki kavanozlarla bütün gıda malzemelerini hijyenik şekilde saklayabilirsiniz. Bambu vakumlu kapaklar sayesinde yiyeceklerin havayla temas etmesine ve bozulmasına engel olabilirsiniz.

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3. Hava aldırmayan kapak tasarımı: Bayev Pratik Kapak Erzak Bakliyat Saklama Kabı

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Hava aldırmayan kapak tasarımıyla içine konulan bütün gıdaları uzun süre en taze şekilde muhafaza eden Bayev Pratik Kapak Erzak Bakliyat Saklama Kabı, altı parçadan oluşur. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen kaplar, BPA içermemesi sayesinde sağlığa zarar vermez. 2,5 litre hacimli saklama kapları, yarıya kadar açılan kapakları sayesinde ihtiyaç anında kolayca kullanılır. Darbelere karşı dayanıklı olan ürün, şık tasarımıyla bütün mutfaklara uyum sağlar.

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4. Mutfağınıza düzen getirin: MamaCamilla 12'li Gıda Saklama Kabı Seti

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

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MamaCamilla 12'li Gıda Saklama Kabı Seti, 900 ml hacimli ve 13 cm uzunluğundaki BPA içermeyen plastik saklama kaplarından oluşur. Mutfağınıza düzen katacak ürün, modern tasarımıyla da tercih sebebi. Vakumlu kapaklarıyla gıda tazeliğini koruyan saklama kabı seti; makarnadan pirince, undan şekere kadar bütün malzemelerin depolanması için ideal. Hem mutfak dolaplarında hem kiler raflarında kullanabileceğiniz ürünle evinize pratiklik katmak ister misiniz?

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5. BPA içermez: Karaca Forbs 12 Parça Saklama Kabı

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BPA içermeyen Karaca Forbs 12 Parça Saklama Kabı sayesinde bütün kuru gıda ve bakliyatları organize edebilirsiniz. Ürünün kapaklı tasarımı ile malzemeleri sağlıklı ve temiz şekilde mutfak dolaplarında ya da derin çekmecelerde muhafaza edebilirsiniz. Üç farklı boyda 12 saklama kabından oluşan setin renkli tasarımlarıyla mutfağınıza şıklık katabilirsiniz.

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6. Geniş hacimli: Meleni Home 4'lü Un ve Bakliyat Kabı

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Altı litrelik dört adet saklama kabından oluşan seti mutfağınızda güvenle kullanabilirsiniz. Gıdaya teması uygun olan plastiklerden üretilen ve BPA içermeyen Meleni Home 4'lü Un ve Bakliyat Kabı'nı dolap içlerinde kullanabileceğiniz gibi şık tasarımıyla tezgâh üzerinde de konumlandırabilirsiniz. Taşıma sapları sayesinde saklama kaplarını istediğiniz yere kolayca götürerek kullanabilirsiniz.

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7. Farklı tasarımları sevenlere: Anadolu Saray Çarşısı Pratik Erzak Çeşmesi

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Mutfak dolaplarınızda kuru gıda saklama kaplarına ayıracak yeriniz yoksa 1250 ml hacimli Anadolu Saray Çarşısı Pratik Erzak Çeşmesi'ni tercih edebilirsiniz. Ürünü duvara kolayca monte ederek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Şeffaf polikarbonat malzemeden üretilen gıda çeşmesini üst hazneden doldurabilir ve istediğiniz miktarda gıdayı anahtarı çevirerek alt hazneden alabilirsiniz. Ürünü sağlam oluşuyla uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Tasarımı ve işlevselliği bir araya getiren ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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8. 360 derece dönebilen: Jasper Kuru Gıda Ve Bakliyat Organizeri

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

360 derece dönebilen Jasper Kuru Gıda Ve Bakliyat Organizeri, altı adet bölmeden oluşur. Bütün kuru gıdaları bir arada tutmak isteyenlerin çok beğeneceği ürün, ergonomik tasarımıyla çok yer kaplamaz. Bulaşık makinesinde yıkanarak kolayca temizlenebilen organizer, tek tuşla pratik kullanım imkânı sunar. Hava geçirmez kuru depo sistemi ve mühürlü kapağı sayesinde gıdaların havayla temasını önler.

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9. Yatay bir seçenek: Paşabahçe Bella Grafitti Kaktüs Desenli Kapaklı Kavanoz

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Yatay tasarımıyla fark yaratan Paşabahçe Bella Grafitti Kaktüs Desenli Kapaklı Kavanoz'a bayılacaksınız. Cam kavanoz, içine konulan gıdalarla kimyasal ve mikrobiyolojik etkileşime girmeyerek besinlerin sağlıklı şekilde saklanmasını sağlar. Isıya dayanıklı ve şeffaf nitelikteki saklama kabı, bu özellikleriyle tercih edilebilir. Ayrıca cam kavanozun çevre dostu olduğunu da hatırlatalım!

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10. Kayar kapaklı: Nandy Home Multibox 9'lu Saklama Kabı Seti

Evdeki kuru gıdalarınızı saklamanıza yardımcı olacak ürün önerileri

Marketten aldığınız gıdaların dolap içlerine ve çekmecelere dökülmesinden, açık kaldığında bayatlamasından sıkıldınız mı? O hâlde Nandy Home Multibox 9'lu Saklama Kabı Seti'ni çok seveceksiniz. Kayar kapaklı ürünle istediğiniz bütün gıdalara kolayca ulaşabilirsiniz. Üçer adet 5, 7,5 ve 10 litrelik dokuz saklama kabından oluşan set sayesinde bütün malzemeleri rahatça depolayabilirsiniz.

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