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  4. Evdeki küvet bakın ne çıktı! Operasyonda ele geçirildi

Evdeki küvet bakın ne çıktı! Operasyonda ele geçirildi

06.04.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Evdeki küvet bakın ne çıktı! Operasyonda ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Gayre Mahallesinde A.S. ve H.D. isimli 2 şüphelinin Kültür Tabiat Varlığı niteliğinde küvet bulundurduğu ve bu küveti satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

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ROMA DÖNEMİNE AİT KÜVET

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda A.S. ve H.D.'yi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada M.Ö. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 mermer küvet, Roma dönemine ait 4 sikke ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen küvet Gayre Müzesine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Aydın
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