Evdeki marifetlerini pazarda satışa sunuyorlar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, pazar günleri kurulan Sığacık Pazarı'nda kadınlar, sarmalardan reçellere, böreklerden dolmalara evde yaptıkları yemekleri satıyor. Pazarda satış yapan Fadime Bacı (56), aylık gelirinin 5 bin TL'yi bulduğunu söyledi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan kadınlar, Sığacık Mahallesi'nde 'Kale içi'nde pazar günü kurulan pazar yerinde, ev yapımı çeşit çeşit dolmalar, sarmalar, börekler ve reçeller ile lezzet çeşitliliği sunuyor. Ege mutfağının tatlarının yer aldığı pazarda, özellikle ev kadınları, mutfaktaki marifetlerini tezgahta sergiliyor. 3 çocuk annesi Fadime Bacı, evde yaptığı baklava, kalburabastı, sarma ve 8 çeşit böreğin yanı sıra haşhaşlı katmer satarak ev ekonomisine katkı sunuyor. İlk zamanlar bu işi çekinerek yaptığını anlatan Bacı, artık devamlı müşterisinin bulunduğunu belirterek, "Severek yapıyorum işimi. Daha önce böyle bir şey yapabileceğimi hiç düşünmedim. Önceleri bunları satmak istedim ama utandım sonra satmaya başladım ve alıştım. Şimdi ise gelir kapısı oldu. Ayda 5 bin TL kazanarak evimi geçindiriyorum" diye konuştu. Berrin Güney (55) ise evinde enginar dolması, yaprak sarması, labada sarması, keşkek, içli köfte, aşure, elmalı kurabiye gibi yiyecekler yapıyor. En zahmetli yemeğin yaprak sarması olduğunu ama en fazla da ona talebin bulunduğunu kaydeden Güney, tüm ürünlerin kilosunu 30 liraya sattıklarını söyledi. En çok talep görenlerden enginar dolmasının tarifini de paylaşan Güney, "Enginarı alıyoruz, ayıklıyoruz, sonra kararmasın, diye limonlu suyun içine koyuyoruz. Ardından dereotu, maydanoz ve taze soğan ve pirinç ile içini hazırlıyoruz. Onları yağlıyoruz ve enginarın içine dolduruyoruz sonra yağını, tuzunu, limonlu suyunu koyup pişiriyoruz" dedi. ŞİFALI REÇELLER Turizmci Serpil İdgü (56) de emekli olduktan sonra reçel yapımına merak sardığını belirterek, ilk zamanlar yalnızca heves olduğunu düşündüğü reçel yapımını geliştirdi. Şimdi neredeyse 50 çeşit reçeli tezgahına koyan İdgü, Seferihisar mandalinasından mandalina reçeli, Tire'nin en özel meyvesi olan duttan ise dut reçeli yapıyor. Tezgahtaki en özel reçellerden arasında zencefil ve zerdeçal da bulunuyor. Zencefil reçelinin öksürük ve farenjit gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini söyleyen İdgü, bunun aynı zamanda triot bezi hastalıkları için de şifa kaynağı olduğunu anlattı. Bu reçelin metabolizmanın çalışmasını hızlandırdığını kaydeden İdgü, zencefilin ayrıca kanı da sulandırdığını vurguladı. 230 gramlık kavanozlarda satışa sunulan reçellerin fiyatı 12 ile 30 TL arasında değişiyor.

