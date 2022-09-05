HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evdeki paraları ve altınları bir telefonla teslim etti! Dolandırıcıdan akılalmaz hareket

Evdeki paraları ve altınları bir telefonla teslim etti! Dolandırıcıdan akılalmaz hareket

05.09.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da meydana gelen dolandırıcılık olayında yaşlı bir adam 100 bin liranın üzerinde altın ve parasını kaptırdı. Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları polisin titiz çalışması sonucu yakalanırken, dolandırıcılardan biri gazeteciye 'Yakışıklı çıkart ha' diyerek seslendi. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, başka suçlardan sabıkaları olan dolandırıcıların yaşlı adamdan aldıkları altın ve paralara ulaşamadığı öğrenildi.

Evdeki paraları ve altınları bir telefonla teslim etti! Dolandırıcıdan akılalmaz hareket

Dolandırıcılık olayı, 10 gün önce Karaman Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar telefonla aradıkları 61 yaşındaki V.B.’yi terörle mücadele savcısı ve polisi olduklarını söyleyerek ikna etti. Bunun üzerine yaşlı adam tüm söylenenlere inanarak evindeki altın ve paraları getirerek kendilerine vereceğini söyledi.

“ALTIN VE PARALARI POŞET İÇERİSİNDE ÇÖP KOVASININ YANINA BIRAKTI”

V.B. ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini istedi. Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar hemen harekete geçti. V.B.’den evdeki 4 adet 64 gram ağırlığındaki altın bilezik ile 400 euro parayı bir poşet içerisine koyarak gösterdikleri çöp kavasının yanına bırakmasını istedi. Bunun üzerine yaşlı adam 100 bin lira üzerindeki altın ve parayı dolandırıcıların tarif ettikleri çöp kovasının yanına bırakarak oradan ayrıldı. Altın ve paraları alan dolandırıcılar vakit kaybetmeden geldikleri 34 plakalı otomobile binerek hızla Karaman’ı terk etti. Dolandırıcıların yaşlı adamı telefonla yönlendirmeleri ise cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Screenshot_4

“YAŞLI ADAM DOLANDIRILDIĞINI ANLAYARAK POLİSE MÜRACAAT ETTİ”

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan V.B, Karaman Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Olayın yaşandığı cadde üzerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan ekipler, şüphelilerin bindiği aracın plakası ile eşkallerini tespit etti. Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) aracın Karaman’dan ayrılarak Aydın iline gittiğini öğrenen ekipler, takibe başladı. Aracın Konya’nın Ereğli ilçesine geldiğini belirleyen ekipler Ereğli polisiyle ortak düzenlediği operasyonla şüpheliler İ.A ile M.A.Ş.’yi yakalayarak Karaman’a getirdi.

Screenshot_5

'YAKIŞIKLI ÇIKART HA' DEDİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından İ.A ile M.A.Ş., adliyeye sevk edildi. M.A.Ş, adliyeye getirilişi sırasında kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘Yakışıklı çıkart ha’ diyerek seslendi. Her iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, başka suçlardan sabıkaları olan dolandırıcıların yaşlı adamdan aldıkları altın ve paralara ulaşamadığı öğrenildi.

Screenshot_6

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus Olga'nın trajedisi! Her şey internette başladı, Türkiye'ye gelince...Rus Olga'nın trajedisi! Her şey internette başladı, Türkiye'ye gelince...
Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…
'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Ahmet Çakar'dan tüyler ürperten iddia! ''Beşiktaş maçında yaşanan tesadüf değil...''

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.