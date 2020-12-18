HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

Evdeki partide işlenen kıskançlık cinayeti şüphelileri adliyeye sevk edildi

18.12.2020 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 55 yaşındaki şahsı, kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştıktan sonra öldürdükleri iddia edilen şahıs ve sevgilisi adliyeye sevk edildi.Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi Ortaburun Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinde bıçakla öldürülmüş halde bulunan 55 yaşındaki şahsı, kıskançlık sebebi ile telefonda tartıştıktan sonra öldürdükleri iddia edilen şahıs ve sevgilisi adliyeye sevk edildi.
Olay Kocaeli’nin İzmit İlçesi Ortaburun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede yaşayan Aydın Memiş (55) isimli vatandaştan haber alamayan mahalle sakinleri Memiş’in evine gitti. İçeri giren vatandaşlar Memiş’in yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler 55 yaşındaki Aydın Memiş’in bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Meydana gelen Olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma ekipleri, Aydın Memiş’in cinayetten önce en son B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile tartıştığını belirledi. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyonla iki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen şahısların ifadelerinde B.A.’nın Memiş’i kıskançlık sebebi ile bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra suç aleti bıçağı sobaya atıp Memiş’in cep telefonunu alarak kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.A. ve kız arkadaşı S.A., geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisiYunanistan'a 'tutuklama' tepkisi
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

BDDK'dan kritik hamle! Kredi kartı taksit sayıları düşürüldü

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

Balon balığı umudu! '1 gramı 1 milyon euroyu aştı'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Osman Kavala'dan mahkemede dikkat çeken ifadeler

Osman Kavala'dan mahkemede dikkat çeken ifadeler

Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu çalışanının tutuklanmasına tepki

Yunanistan'a 'tutuklama' tepkisi

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi korkutan görüntü

Saatler kala korkutan görüntü! Akın ettiler

Adana'dan sevindiren haber: Vatandaş kurallara uydu, vaka sayıları düştü

Adana'dan sevindiren haber: Vatandaş kurallara uydu, vaka sayıları düştü

Ek ders ücreti hesaplama 2021... Ek ders ücreti net kaç TL? Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?

Ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Engelli memur alımları 2021... Kamuya engelli memur alımları ne zaman? Bakan açıkladı, işte engelli memur başvuru tarihleri!

Engelli memur alımları başlıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.