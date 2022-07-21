Evdeki pilleri atmak yerine şarj ederek kendine ve doğaya katkıda bulunmak isteyenler için en kullanışlı pil şarj etme cihazları

Evde ve ofiste onlarca farklı ürün için pil kullanıyoruz. Kablosuz mouselardan saatlere kadar pek çok cihaz pil ile çalışıyor. Böylece çok fazla pil tüketildiği için çevreye zarar veriliyor. Ancak bu durumu önlemenin pratik bir yolu var: Şarj edilebilir pilleri kullanışlı şarj cihazları ile tekrar tekrar kullanmak. Böylece doğaya atık olarak pil çıkmasını engellerken aynı zamanda fazla pil maliyetinden kurtulabilirsiniz. Gelin, sizler için bir araya getirdiğimiz kullanışlı pil şarj cihazı modellerini birlikte inceleyelim.

1. Çok fonksiyonlu bir ürün: Duracell CEF 22 Şarj Aleti

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Duracell CEF 22 Şarj Aleti, çok fonksiyonlu yapıya sahip. Tam beş farklı pil türünü şarj edebilen bu ürün; AAA, AA, C, D, ve 9 V'luk pilleri şarj etmek mümkün olur. Bir saat süre içerisinde cihaz, 750 mAh AAA NiMH pili yaklaşık olarak %100 şarj edebilir. 1300 mAh kapasiteye sahip bir pili ise bir saatte %85 şarj ederek kullanıma hazır hâle getirir. Minimum şarj akım özelliği sayesinde cihaz, piller tam şarj olduğunda onları muhafaza ederek korur. Çok satanlar kategorisinde ilk sıralarda olan bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

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2. Li-ion pilleri şarj etmek için: Motorobit Li-ion 3.7v Pil Şarj Aleti

Motorobit Li-ion 3.7v Pil Şarj Aleti, büyük kalem pilleri şarj etmek için ideal ürünler arasında yer alır. Li-ion pilleri doldurmak için üretilen ürün, doğrudan prize takılarak kullanılır. Aynı anda dört pili birden şarj etme imkânı sunar. Ürünün üzerine pilleri yerleştirirken yönüne dikkat etmek gerekir. Pillerin şarjı dolduğu zaman cihaz, üzerinde yanan LED ışığı yeşile çevirerek uyarı verir. Hızlı ve güvenilir şarj cihazları arasında yer alan ürün, uygun fiyatıyla beğenileri toplar. İster bir ister dört adet pili aynı anda şarj ederek atık pil oranınızı hızlı şekilde düşürebilirsiniz.

3. İster AA ister AAA pil şarj edin: Duracell CEF 14 Şarj Aleti

En iyi pil markaları arasında olan Duracell'in CEF 14 Şarj Aleti, dört saat içinde pillerinizi hazır hâle getirir. Hem AA hem AAA pilleri şarj etme özelliği bulunan ürün, aynı anda dört adet pili şarj edebilir. İki adet 1300 mAh AA pil, iki adet 750 mAh AAA pili de rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Pillerin markasına göre dolum süresi değişse de cihazın ışığı yandıktan itibaren dört saat içinde piller, kullanıma hazır olur. Duracell tarafından beş yıl boyunca kullanma garantisi bulunan bu ürün, iki adet AAA ve iki adet AA pil ile müşteriye ulaşır.

4. Âdeta İsveç çakısı: XTAR Vc2s Pil Şarj Cihazı

Hemen her türlü pili şarj edebilen bir ürün olan XTAR Vc2s Pil Şarj Cihazı, sürekli olarak farklı pilleri şarj etme ihtiyacı duyanlar için âdeta biçilmiş kaftan. Ürün AA ve AAA da dahil olmak üzere hemen her türlü pili şarj eder. Aynı zamanda cihazın üzerinde yer alan LCD ekran; pil voltajı, mevcut şarj oranı ve tahmini şarj kapasitesi gibi bilgileri kullanıcıya sunar. Cihaz, pillerin ne kadar sürede şarj olacağını tahmin etmek için onların voltaj durumunu ölçer. Sıfır voltaj aktivasyon fonksiyonu sayesinde aşırı deşarj olmuş li-ion pilleri bile bu ürünle hayata döndürebilirsiniz.

5. Sağlam ve güvenilir bir ürün arayanlara: GP USB E411 4x Pil Şarj Cihazı

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Kullanıcıya dört adet 2700 AA kalem pil ile gelen GP USB E411 4x Pil Şarj Cihazı, bir seferde iki veya dört pili şarj edebilir. Aynı zamanda iki kanallı şarj sistemi sayesinde hem AA hem AAA pilleri şarj eder. Şarj durumunu görüntülemek için LED göstergesi bulunan cihaz, dört adet yuvası ile pratik kullanım sağlar. Ayrıca cihazın arızalı veya bozuk pilleri gösteren bir LED göstergesi daha mevcut. Ürünün zamanlayıcı gücü, pillerin aşırı derecede şarj olup bozulmasını önlemek için enerji kesmeye olanak tanır.

6. Kolay taşınan: TEKNOGREEN Power-xtra Px100 3.7v 3.2v Tekli Pil Şarj Aleti

TEKNOGREEN Power-xtra Px100 3.7v 3.2v Tekli Pil Şarj Aleti, pratik ve kolay bir kullanıma sahip. İnce ve fazla yer kaplamayan yapısı sayesinde ürün, seyahatlerde kullanmak için oldukça ideal olur. Cihazın üzerinde bulunan farklı LED göstergeler, takılan piller hakkında bilgi verir. Aynı zamanda ürün, SELECT butonuna iki saniye basılı tutunca şarj akımını 500 mA'dan 1000 mA'ya çıkarmanıza imkân tanır. Batarya kapasitesi hakkında anlık olarak bilgi edinebileceğiniz bir cihaz arıyorsanız fazla yer kaplamayan bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

7. Aynı anda sekiz adet pil şarj etmek isteyenlere: Panasonic BQ-CC6E Pil Şarj Cihazı

Panasonic BQ-CC6E Pil Şarj Cihazı, sekiz pili aynı anda şarj etmesi sayesinde çok fazla pil kullananların imdadına yetişir. Ürünün akıllı enloop şarj sistemi, sekiz pilin de aynı anda dolmasını sağlar. Üzerinde yer alan 8 farklı LED gösterge, pillerin durumu hakkında bilgi verir. Sekiz hücresi de hem AA hem AAA pilleri şarj edebilen ürün, aynı zamanda akım koruma özelliği ile şarjı dolan pillerin aşırı akımdan korunmasını sağlayarak ömürlerini uzatır. Eğer çok fazla pil kullanan biriyseniz çevreyi korumak adına bu cihazla hızlı şekilde bütün pillerinizi şarj edebilirsiniz.

8. Kaliteli ve dayanıklı: Varta LCD Plug Şarj Cihazı

Varta LCD Plug Şarj Cihazı; AA, AAA ve 9V pil ile aynı anda bir adet USB cihazı şarj edebilme özelliğine sahip. Oldukça fonksiyonlu olan ürün, LED ekranı sayesinde pillerin doluluk seviyesi hakkında anlık olarak bilgi verir. Tek seferde dört adet AA veya AAA pili dört saat içinde şarj edebilir. Oldukça basit ve kolay kullanıma sahip olan cihaz, basitleştirilmiş LED ekranında yüzde olarak bilgi verir. Kapsamlı güvenlik önlemleriyle hem pilleri hem sizi koruyan ürünün kısa devre koruması, kötü hücreleri algılama özelliği ve yanlış polarite karşı koruma özellikleri ile üstün performans sağlar.