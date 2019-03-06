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Evdeki şok görüntü polis baskınıyla ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 20:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evde kurulu özel düzenekte Hint keneviri ele geçirildi.Çorlu’da polis ekipleri, bir kişinin evinde Hint kenevir yetiştirdiğini tespit ederek eve operasyon düzenledi.

Evdeki şok görüntü polis baskınıyla ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evde kurulu özel düzenekte Hint keneviri ele geçirildi.
Çorlu’da polis ekipleri, bir kişinin evinde Hint kenevir yetiştirdiğini tespit ederek eve operasyon düzenledi. Operasyonda bir odada özel olarak folyolarla hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek olduğu belirlenirken, Hint kenevirleriyle birlikte hassas terazi, değişik markalarda tarım ilaçları, güç kaynağı, güç kaynağı ayarlama göstergesi, havalandırma motoru ve fanı, led bitki yetiştirme lambası ele geçirildi. Olayla ilgili S.P. isimli şahsı gözaltına alındı.

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