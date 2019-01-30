Evdeki uyuşturucu narkotik köpeğine takıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polis ekiplerinin özel eğitimli narkotik köpeğiyle birlikte baskın yaptığı evde uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli de gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda dün akşam saatlerinde durumundan şüphe duydukları Sancar K.’e (33), üst araması yaptı. Yapılan aramada gözaltına alınan şüphelinin üzerinden kilitli poşetler içerisinde 9 gram esrar ve alüminyum folyoya sarılı 5 parça halinde 0,83 gram metamfetamin ele geçirirdi.
Soruşturmayı derileştiren ekipler aynı operasyon kapsamında Kızlarpınarı Mahallesi Toramanlar Sokak ve Şekerhane Mahallesi Şevki Bey Sokak’taki 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Operasyona destek veren özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ’Esco’ eşliğinde 2 ayrı adrese yapılan aramada satışa hazır halde 4,35 gram esrar ile 25,11 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirilirdi.
Olayla ilgili ise 2 ayrı adresten Birgül B. (45), Mehmet Y. (38), ve Hakan Y.(37) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Birgün B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Mehmet Y., Hakan Y. ve Sancar K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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