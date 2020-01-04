Evdeki varillerden esrar çıktı: 5 gözaltı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerinin, bir eve düzenlediği operasyonda, variller içerisine gizlenmiş 6 kilo 503 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekipleri, Yaycılar Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe geçen ekipler, tespit edilen eve baskın düzenledi. Ekiplerin aramalarında, plastik variller içerisine saklanmış halde 6 kilo 503 gram kubar esrar maddesi ve ev içerisinde 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. (73), C.K. (73), C.K. (25), M.K. (24) ve Y.K (20) gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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