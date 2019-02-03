Evdeki yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Evde hasara yol açan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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