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Evden 10 bin 400 euro çalan temizlikçi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:24 | Son Güncelleme

Çanakkale’de temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çalan kadın, tutuklanarak cezevine gönderildi.Çanakkale’de yaşayan ev sahibi S.S.

Çanakkale’de temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çalan kadın, tutuklanarak cezevine gönderildi.
Çanakkale’de yaşayan ev sahibi S.S. (53) evinde bulunan 10 bin 400 euronun çalınması üzerine durumu polise bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar neticesinde S.S.’nin evine temizliğe giden N.K. (33) isimli şüphelinin paraları çaldığını tespit etti.
Yakalanarak gözaltına alınan N.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, hırsızlık zanlısı N.K.’nin bundan 6 yıl önce de kendi evindeki 35 bin lirayı çalarak, hırsızlık süsü verdiği ortaya çıktı.

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